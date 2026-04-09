Cykelproffset Damien Touzé: Från livshotande krasch till kampen för återhämtning

Damien Touzé, en professionell cyklist, drabbades av en allvarlig krasch under Tour de Oman som lämnade honom i livsfara. Artikeln beskriver hans kamp för överlevnad, de kritiska skadorna han ådrog sig och hans väg mot återhämtning efter händelsen.

Damien Touzé , en 29-årig cykelproffs, upplevde en livshotande olycka under Tour de Oman. Kraschen, som ägde rum den 10 februari, lämnade honom med allvarliga skador inklusive bäcken- och lårbensbrott samt en sprucken mjälte. Olyckan var så allvarlig att Touzé trodde att hans sista stund var kommen, och han uttryckte sina sista ord till sin fru Sofia Six, med en sista hälsning till deras son.

Touzés fru minns dagen med stark skräck, då hon först fick ett telefonsamtal där han gråtande sa: Jag kommer att dö, säg till vår son att jag älskar honom. Den initiala vården visade sig vara bristfällig, med endast diagnos av bäcken- och lårbensskador. Först när Touzé flyttades till ett annat sjukhus upptäcktes den spruckna mjälten, då han redan svävade i livsfara med hög feber. Det första sjukhuset saknade nödvändig utrustning, vilket understryker vikten av snabb och adekvat medicinsk hjälp i sådana kritiska situationer. Trots de inledande svårigheterna och den extrema smärtan, kämpade Touzé för sitt liv. Den snabba insatsen av Cofidis läkare Annemie Batjoens räddade slutligen hans liv, vilket hans farbror Jean Philippe Yvon betonar i en intervju. Touzé har genom åren tävlat på den största cykelscenen, inklusive deltagande i Vuelta a España 2019, 2021 och 2023. År 2024 nådde han sitt bästa resultat i en Grand Tour när han slutade på 69:e plats i Giro d’Italia. Efter månader av rehabilitering och intensiv vård har Touzé nu börjat återhämta sig. Han har tagit sina första steg och kan röra sig med hjälp av kryckor, vilket indikerar en lovande väg mot full återhämtning efter den traumatiska upplevelsen. Hans kamp för överlevnad och hans återhämtning är en inspirerande berättelse om motståndskraft och styrkan i mänsklig ande





