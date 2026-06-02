Dåd i Kenya, bedrägeri i Stockholm, och politisk debatt efter knivdåd i Southampton - flera händelser från världen

Denna sammanställning täcker aktuella händelser: protester och dödsskjutningar i Kenya mot ebolasenter, ett grovt bedrägeri i Stockholm, kontroversiell polisbehandling efter knivdåd i Southampton, Trumps återkomst på White House-dinner, avbruten fotbollsmatch på grund av ebola, ett mordförsök i Örebro, rekordvarma vårar i Europa, en dödsolycka i Lidköping, auktion av Pelés ikoniska tröja, positiv börsutveckling och larm om farligt föremål i Sundsvall.

Under måndagen i Kenya skedde två dödsskjutning ar i staden Nanyuki i samband med protester mot USA :s planer att etablera ett ebolaisoleringscenter vid den närliggande Laikipia flygbas, rapporterar BBC.

Ett av offren sköts i närheten av flygbasen och avled senare på sjukhus. Enligt hans familj var han inte inblandad i protesterna. Det andra offret transporterades till sjukhus av soldater men var redan död vid ankomsten. Polisen har inte lämnat någon kommentar om de oklara omständigheterna kring dödsfallen.

I Stockholm har en man gripits för försök till grovt bedrägeri mot en 80-årig kvinna. Enligt polisen fick kvinnan ett SMS om en faktura och uppmanades ringa ett telefonnummer där hon lurats att lämna ut bank-id, ta ut kontanter och samla Smycken. När den misstänkte gärningsmannen kom till kvinnans hem greps han. En annan tragisk händelse i Southampton där en 18-åring knivhöggs till döds har väckt stark debatt efter att polisens behandling av tonåringen ifrågasatts.

Kroppskameror visar hur han klagar på andningssvårigheter och tvingas sitta upp för att få på sig handbojor, innan han tappar medvetandet. Händelsen har politiserats där Reformpartiets Nigel Farage använder den för att påstå att vita britter inte har samma rättigheter som etniska minoriteter. USA:s president Donald Trump har meddelat att han kommer att närvara på den ombokade White House Correspondents dinner den 24 juli. Den ursprungliga middagen avbröts i april efter ett skottlossning utanför salen.

I sportnyheter har planerade VM-genrep i fotboll mellan Kongo-Kinshasa och Chile ställts in av rädsla för ebola, enligt beslut av borgmästaren i den spanska värdstaden. I Örebro har en person hittats död och en man har anhållits misstänkt för mord; en förundersökning har inletts. Klimatnyheter visar att Frankrike och Storbritannien har upplevt rekordvarma vårar 2024 och 2026, enligt Météo-France och brittiska myndigheter.

I Sverige har en man i 30-årsåldern omkommit i en krock mellan personbil och lastbil utanför Lidköping; lastbilsföraren skadades. En historisk fotbollströja som Pelé använde i VM-finalen 1958 ska auktioneras på Sothebys i New York med ett förväntat pris på över 50 miljoner kronor. Börsen i Stockholm steg kraftigt med OMXS-index +1,5%; Atlas Copco +5,3% och Sivers Semiconductors +60% efter ett samarbetsavtal. I Sundsvall larmades polisen för ett misstänkt farligt föremål; området spärrades av och räddningstjänsten inlett undersökning





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