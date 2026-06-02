Dagens industri kliver in på utbildningsarenan med sin Executive Education Core MBA

Dagens industri har lanserat ett nytt utbildningsprogram för chefer, Executive Education Core MBA. Programmet syftar till att ge chefer en stabil grund i affärsledarskap utan att jobbet stannar och kalendern spricker.

Programmet består av fem moduler om två dagar vardera, fördelade över ungefär ett år. Det är en körkortliknande utbildning som täcker de centrala områdena i affärsledarskap, men i ett koncentrerat format. Bakom utbildningen står Di Close, Di Akademi och River Jump. Programmet har tagits fram av Gunnar Ekman och Jennie Brobeck, som ansvarar för innehåll och upplägg.

De har lång erfarenhet av ledar- och affärsutveckling, både från akademiska sammanhang och från operativa chefsroller. Upplägget bygger på en kombination av utbildningskompetens och nära insyn i chefers vardag. Utbildningen är uppbyggd för flexibilitet, med moduler som löper kontinuerligt över året. För en målgrupp där tid är den stora bristvaran gör upplägget det möjligt att ta igen missade moment utan att behöva börja om.

Målgruppen har visat sig bredare än först väntat. Många av de tidiga anmälningarna kommer från vd:ar och ekonomichefer i mindre och medelstora bolag, ofta med kort väg in i chefsrollen. Programmet innehåller också ett projektarbete kopplat till deltagarens egen organisation och är utformat som ett examensmoment. Arbetet genomförs parallellt med utbildningen och ger deltagaren möjlighet att tillämpa innehållet direkt i den egna verksamheten.

I takt med att AI blir ett allt vanligare verktyg ökar också kraven på omdöme och förmågan att ställa rätt frågor. För Di handlar Core MBA ytterst om att rusta ledare för det skifte som många organisationer står mitt i. Ledarskapet har aldrig varit viktigare än nu. Vår ambition är att ge chefer en grund att luta sig mot när allt snurrar fortare, säger Jennie Brobeck





