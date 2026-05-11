Dagens industri lanserar Di Investor Relations - en integrerad marknadskommunikation på Di.se

Dagens Industri har ingått ett långtidsavtal med MegaTraffic Aps (tidligen Qbrick), en svensk teknikfirma med inriktning på video, ljud och streaming. Genom detta samarbete lanseras Di Investor Relations, en ny tjänst som möjliggör en intuitiv och tillbakadragen kommunikation mellan bolagen och investerarna.

USA:s och Israels krig mot Iran har lett till att vattnet i dagsläget är i princip helt blockerat, vilket har påverkat oljepriserna. Under det senaste året har Di Investor Relations , ett samarbete mellan Dagens Industri och ett tekniskt bolag från Sverige , gett noterade bolag ett eget annonsutrymme på Di.se för att utveckla sin marknadskommunikation.

Nu tar Dagens Industri nästa steg genom att göra bolagens IR-kommunikation till en naturlig del av nyhetsflödet på Di.se. Bolagen kan nu ladda upp sådant som ingår i den löpande marknadskommunikationen, och Di:s läsare får tillgång till kvartalspresentationer i videoformat, livesända kapitalmarknadsdagar, och mycket annat. Dessutom öppnar plattformen för en mer interaktiv kommunikation, där läsare kan delta i live-Q&A, ställa frågor och ta del av kompletterande material i direkt anslutning till presentationerna.

Detta förstärker Di:s uppdrag att bevaka noterade bolag och öka transparensen på marknaden





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Di Investor Relations Di.Se Sverige Tekniskt Bolag Investor Relations Bolags Kommunikation Investeringar Olajusning Supesitraskabell Gyull Ammunitionere

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fortsatt vardaglig morgonbråck i Ulricehamn, sensationsintervju med Liam och Noel Gallagher och tågresa till Berlin: Dagens nyheter i svensk textDen svenska dagstidningen rapporterar om ett öppnat köp av Liljeholmsbron, Oasis-brödernas första gemensamma intervju på 25 år, en begränsad biopremiär i en dokumentär om Oasis, okänt besked om en biopremiär i Sverige och en storbrand i västra Ulricehamn. I en annan nyhet rapporteras om en förstärkt direktförbindelse mellan Norge och Danmark med stopp i Sverige och planer på att bygga egna järnvägsbroar och sänktunnelar i Sverige. Under maj minskas den globala flygtrafiken med två miljoner säten till följd av stigande bränslepriser och EU-kommissionen ger riktlinjer för resenärer som påverkas. USA:s militär rapporterar om ytterligare ett dödligt slag i Stilla havet och en misstänkt brandman medeldödsde i samband med en storbrand i Hallsbergs kommun.

Read more »

Världens och Sveriges senaste händelser: Från musikaliska återföreningar till transportutmaningar och ekonomiska kriserEn omfattande genomgång av dagens viktigaste nyheter, inklusive Oasis återkomst, nya tågförbindelser i Skandinavien och ekonomiska rapporter från USA.

Read more »

Ungdomslivets komplexitet: Från AI-hot och psykisk ohälsa till entreprenörskap och miljömedvetenhetEn detaljerad genomgång av de utmaningar och möjligheter som dagens unga möter, inklusive digitala risker, hälsoaspekter och samhällstrender.

Read more »

30% rabatt för nya kunderDagens Industri, tillsammans med Di Investor Relations, erbjuder en unik möjlighet för noterade bolag att nå ut med sin kommunikation direkt på Di.se. Bolag kan nu ladda upp sådant som ingår i den löpande marknadskommunikationen, samtidigt som Di:s läsare får tillgång till kvartalspresentationer i videoformat, livesända kapitalmarknadsdagar och mycket annat.

Read more »