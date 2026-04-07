Dagens industri lanserar Di Investor Relations: En ny era för investerarkommunikation

Dagens industri lanserar en ny plattform, Di Investor Relations, för att stärka kommunikationen mellan noterade bolag och investerare. Plattformen integrerar IR-kommunikation i Di.se:s nyhetsflöde och erbjuder interaktiva funktioner, videoinnehåll och enklare tillgång till finansiell information.

Dagens industri lanserar en revolutionerande plattform för investor relations, Di Investor Relations , som syftar till att förbättra kommunikationen mellan noterade bolag och deras investerare. Denna satsning integrerar IR-kommunikation direkt i Di.se:s nyhetsflöde, vilket ger läsarna tillgång till kvartalspresentationer i videoformat, livesända kapitalmarknadsdagar och mycket mer.

Plattformen, utvecklad i samarbete med teknikbolaget Qbrick, erbjuder även interaktiva funktioner som live-Q&A-sessioner där läsarna kan ställa frågor och ta del av kompletterande material i realtid. Syftet är att göra professionell investerarkommunikation mer tillgänglig och transparent, vilket i sin tur gynnar både bolagen och investerarna.\Genom Di Investor Relations får bolag en unik möjlighet att nå ut med sin kommunikation direkt till den publik som söker affärsinformation. Plattformen fungerar som ett nav för bolagens finansiella kommunikation, där rapporter, videointervjuer och presentationer samlas på ett och samma ställe. Detta underlättar för investerare, analytiker och beslutsfattare att snabbt och enkelt ta del av relevant information. Den interaktiva aspekten, med live-Q&A och möjlighet till frågor, skapar en djupare förståelse och engagemang. Denna förbättrade kommunikation är särskilt fördelaktig för små och medelstora börsbolag, som får en chans att regelbundet nå ut med sitt budskap för att uppnå en rättvis värdering och ökad likviditet i sina aktier. Initiativet stärker därmed transparensen på aktiemarknaden, vilket i sin tur hjälper investerare att fatta mer välgrundade placeringsbeslut.\Den nya plattformen är ett resultat av ett samarbete mellan Dagens industri och Qbrick, vilket kombinerar Di:s starka varumärke och läsarkrets med Qbricks teknologi för video, ljud och streaming. Krister Karjalainen, vd för Qbrick AB, uttrycker stolthet över samarbetet och betonar ambitionen att sätta en ny standard för hur bolag kommunicerar med sina investerare, med fokus på video, data och transparens. Peter Fellman, chefredaktör för Dagens Industri, betonar att satsningen ligger i linje med tidningens kärnuppdrag att bevaka noterade bolag och öka transparensen på marknaden. Di Investor Relations är mer än bara en ny tjänst; det är ett verktyg som ska göra Dagens Industri till en ännu mer värdefull resurs för läsare och prenumeranter, och samtidigt erbjuda bolagen ett effektivare sätt att kommunicera med sina investerare. Funktionen kommer att underlätta för bolagen i deras arbete med marknadskommunikation och ge dem en större räckvidd bland investerare och analytiker. Bland annat kommer nya Di Investor Relations att stödja integration av kvartalsrapporter, kapitalmarknadsdagar, vd-kommentarer och annat marknadsmaterial





