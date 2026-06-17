Dagens industri har lanserat en ny typ av utbildning för chefer som vill stärka sitt affärsledarskap utan att behöva avbryta sitt arbete. Executive Education Core MBA är en grundstomme i affärsledarskap som kan genomföras parallellt med arbetet.

Dagens industri lanserar Executive Education Core MBA, en ny typ av utbildning för chefer som vill stärka sitt affärsledarskap utan att behöva avbryta sitt arbete.

Utbildningen består av fem moduler om två dagar vardera, fördelade över ungefär ett år. Målgruppen är chefer som fattar beslut här och nu, och utbildningen är uppbyggd för flexibilitet med moduler som löper kontinuerligt över året. Det innebär att deltagarna kan ta igen missade moment utan att behöva börja om. Utbildningen är tillgänglig för nya kunder med 30% rabatt, endast 419 kr/mån i 12 månader





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Dagens Industri Executive Education Core MBA Utbildning Affärsledarskap Chefer

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