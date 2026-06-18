Dagens industri lanserar Executive Education Core MBA för chefer som vill stärka sitt affärsledarskap. Utbildningen är uppbyggd för flexibilitet och kan genomföras parallellt med arbetet. Programmet består av fem moduler om två dagar vardera, fördelade över ungefär ett år.

Dagens industri lanserar Executive Education Core MBA för chefer som vill stärka sitt affärsledarskap . Utbildningen är uppbyggd för flexibilitet och kan genomföras parallellt med arbetet.

Programmet består av fem moduler om två dagar vardera, fördelade över ungefär ett år. Utbildningen är utvecklad av Gunnar Ekman och Jennie Brobeck, som har lång erfarenhet av ledar- och affärsutveckling. De har tagit fram ett upplägg som fokuserar på det viktigaste inom varje tema snarare än att försöka få med allt. Målgruppen är chefer som fattar beslut här och nu och som vill ha en grundstomme att vila på.

Utbildningen är inte en smal fördjupning, utan snarare en grundstomme som kan användas i den egna verksamheten. I en grupp med 20 deltagare finns hundratals år av erfarenhet att bygga vidare på. Utbildningen är också flexibel och kan genomföras parallellt med arbetet. Det innebär att deltagarna kan ta igen missade moment utan att behöva börja om.

Målgruppen har visat sig bredare än först väntat och många av de tidiga anmälningarna kommer från vd:ar och ekonomichefer i mindre och medelstora bolag. Utbildningen innehåller också ett projektarbete kopplat till deltagarens egen organisation och är utformat som ett examensmoment. Arbetet genomförs parallellt med utbildningen och ger deltagaren möjlighet att tillämpa innehållet direkt i den egna verksamheten. Utbildningen är ett sätt för Di att rusta ledare för det skifte som många organisationer står mitt i.

Ledarskapet har aldrig varit viktigare än nu och Di vill ge chefer en grund att luta sig mot när allt snurrar fortare.





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Executive Education Core MBA Dagens Industri Ledarskap Utveckling Affärsledarskap Chefer

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