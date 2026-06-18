Dagens industri lanserar flexibel MBA för chefer - en grundstomme utan avbrott

Dagens industri introducerar Executive Education Core MBA, en kompakt och prissatt utbildning i affärsledarskap utformad för att kunna genomföras parallellt med arbete. Utbildningen omfattar tio dagar över femtio moduler och fokuserar på det centrala inom ledarskap, med Reflections och erfarenhetsutbyte i centrum. Målgruppen är chefer i olika karriärskedor, särskilt i mindre och medelstora företag, som söker en praktisk och flexibel utbildning utan avbrott från vardagen.

MBA -utbildningar har länge varit en etablerad väg för chefer som vill stärka sitt affärsledarskap . Traditionella program innebär ofta ett avbrott från den operativa vardagen och är omfattande, dyra och svåra att kombinera med ett pågående uppdrag.

När Dagens industri lanserar sin Executive Education Core MBA är målet att ompröva denna modell. Tanken är att ge chefer en stabil grund i affärsledarskap utan att jobbet stannar och kalendern spricker. - Det vi såg var ett glapp. Många program är omfattande, dyra och svåra att kombinera med ett pågående uppdrag.

Vi ville skapa något som faktiskt går att genomföra parallellt med arbetet och som är prissatt så att fler kan ta del av det, säger Niklas Grewin, affärschef på Di Close. Utbildningen beskrivs som ett slags körkort, inte en smal fördjupning utan en grundstomme att vila på. Upplägget består av fem moduler om två dagar vardera, fördelade över ungefär ett år. - Det som man kanske normalt lägger en vecka på lägger vi en dag eller två på.

Vi har valt att täcka de centrala områdena i affärsledarskap, men i ett koncentrerat format. Det handlar om att fokusera på det viktigaste inom varje tema snarare än att försöka få med allt, säger Niklas Grewin. En traditionell MBA sträcker sig ofta över 50-60 utbildningsdagar. Här ryms i stället tio.

Det innebär att inte allt kan vara med, men att det som är med ska vara relevant för chefer som fattar beslut här och nu. Bakom utbildningen står Di Close, Di Akademi och River Jump. Programmet har tagits fram av Gunnar Ekman och Jennie Brobeck, som ansvarar för innehåll och upplägg. De har lång erfarenhet av ledar- och affärsutveckling, både från akademiska sammanhang och från operativa chefsroller.

- Vi kliver in i samarbetet med gedigen erfarenhet av att arbeta med ledare i praktiken. Gunnar från uppstart och långvarigt ansvar för Executive MBA-program vid både Handelshögskolan och Chefsakademin, och jag från drygt 20 år i ledande roller inom försäljning, marknad och affärsutveckling i internationella börsnoterade bolag, säger Jennie Brobeck. Upplägget bygger på en kombination av utbildningskompetens och nära insyn i chefers vardag.

- Vi har hela Di Akademis kompetens kring utbildning ihop med nätverkets erfarenhet av chefers verkliga dilemman och utmaningar, säger Niklas Grewin. Användbarheten är central, men inte i form av färdiga mallar. Istället handlar det om att ta tillvara på den erfarenhet som redan finns i rummet. - Många utbildningar är mer akademiskt tunga.

Vi har i stället lagt tyngdpunkten på att arbeta med reflektion och erfarenhetsutbyte, där deltagarna kan göra modellerna till sina egna. I en grupp med 20 deltagare finns hundratals år av erfarenhet att bygga vidare på, säger Gunnar Ekman. Utbildningen är uppbyggd för flexibilitet, med moduler som löper kontinuerligt över året. För en målgrupp där tid är den stora bristvaran gör upplägget det möjligt att ta igen missade moment utan att behöva börja om.

Målgruppen har visat sig bredare än först väntat. Många av de tidiga anmälningarna kommer från vd:ar och ekonomichefer i mindre och medelstora bolag, ofta med kort väg in i chefsrollen. - Det är inte människor som är på väg mot pension som söker sig hit, utan chefer tidigt eller mitt i karriären, säger Niklas Grewin. Programmet innehåller också ett projektarbete kopplat till deltagarens egen organisation och är utformat som ett examensmoment.

Arbetet genomförs parallellt med utbildningen och ger deltagaren möjlighet att tillämpa innehållet direkt i den egna verksamheten. - Organisationen får i praktiken ett gediget konsultuppdrag utfört av deltagaren, säger Niklas Grewin. Tajmingen för satsningen är medveten. Arbetslivet förändras snabbt, kraven på ledarskap ökar och kunskap är mer tillgängligt än någonsin.

Utmaningen ligger mindre i att samla information och mer i att omsätta den - att få människor, beslut och organisationer att fungera tillsammans. I takt med att AI blir ett allt vanligare verktyg ökar också kraven på omdöme och förmågan att ställa rätt frågor. För Di handlar Core MBA ytterst om att rusta ledare för det skifte som många organisationer står mitt i. - Ledarskapet har aldrig varit viktigare än nu.

Vår ambition är att ge chefer en grund att luta sig mot när allt snurrar fortare, säger Jennie Brobeck





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