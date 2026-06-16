Dagens Industri tar nästa steg i IR-kommunikation

Dagens Industri och Di Investor Relations tar nästa steg i IR-kommunikation genom att göra bolagens IR-kommunikation till en naturlig del av nyhetsflödet på Di.se. Kan bolag ladda upp sådant som ingår i den löpande marknadskommunikationen, samtidigt som Di:s läsare får tillgång till kvartalspresentationer i videoformat, livesända kapitalmarknadsdagar och mycket annat.

När rapporter, kapitalmarknadsdagar och vd-kommentarer tävlar om uppmärksamheten räcker det sällan med ett pressmeddelande för att nå ut. Under det senaste året har Di Investor Relations därför gett noterade bolag ett eget annonsutrymme på Di.se för att utveckla sådant som annars ofta blir kortfattat i det vanliga flödet, om det alls får plats.

Nu tar Dagens industri nästa steg med Di Investor Relations genom att göra bolagens IR-kommunikation till en naturlig del av nyhetsflödet på Di.se. Kan bolag ladda upp sådant som ingår i den löpande marknadskommunikationen, samtidigt som Di:s läsare får tillgång till kvartalspresentationer i videoformat, livesända kapitalmarknadsdagar och mycket annat. Den nya plattformen öppnar även för en mer interaktiv kommunikation, eftersom läsare kan delta i live-Q&A, ställa frågor och ta del av kompletterande material i direkt anslutning till presentationerna.

- I Dagens industris kärnuppdrag ingår att bevaka noterade bolag och öka transparensen på marknaden. Genom denna satsning gör vi Di till ett ännu bättre arbetsverktyg för läsare och prenumeranter, säger Peter Fellman, chefredaktör för Dagens Industri. Levereras av teknikbolaget Qbrick, som står bakom plattformen för video, ljud och streaming. Det gör att formatet kan användas både vid enskilda rapporttillfällen och för mer återkommande kommunikation med investerare och andra som följer bolaget.

- Vi är mycket stolta över att inleda detta långsiktiga samarbete med Bonnier News och Dagens industri. Genom att förena Qbricks teknologi med Dagens industris starka varumärke och läsare sätter vi en ny standard för hur bolag kommunicerar med sina investerare - där video, data och transparens står i centrum. Vår ambition är att göra professionell investerarkommunikation mer tillgänglig för bolag i alla storlekar, säger Krister Karjalainen som är vd för Qbrick AB.

En möjlighet att nå ut med sin kommunikation där investerare, analytiker och beslutsfattare redan söker affärsinformation. När rapporter, videointervjuer och presentationer publiceras i den miljön blir vägen kortare till den publik bolagen vill nå, konstaterar Niklas Alm, som är grundare av och senior rådgivare på Safir Communication. Bolagen får en unik möjlighet för en tydlig positionering och oöverträffad räckvidd.

Inte minst de små och medelstora börsbolagen har ett behov av att regelbundet nå ut med sitt budskap till en bred publik, för att nå en rättvis värdering och högre likviditet i aktien. Eftersom tjänsten också kan göra bolagen mer transparenta får investerare dessutom bättre underlag för sina placeringsbeslut, säger han





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