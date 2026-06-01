Dagens nyheter: Attack i Charkiv, SL-problem, ebolaoro och börsrekord

En sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: attacker i Ukraina och Libanon, våldsdåd i Göteborg, fortsatta störningar i Stockholms kollektivtrafik, misstänkt ebola i Brasilien och Kongo, rekord på börsen samt upplopp i Frankrike efter PSG:s vinst.

Två personer har skadats i attacker mot den ukrainska regionen Charkiv , uppger guvernören Oleh Synehubov på Telegram. Samtidigt har åtta personer dödats i en israelisk attack i Libanon, och ytterligare 19 personer, däribland fem barn, skadades enligt det libanesiska hälsodepartementet.

I Göteborg utreds två fall av mordförsök och ett barnfridsbrott efter att en man och en kvinna attackerats med tillhygge. Polisen har gripit en man och betonar att det rör sig om en isolerad händelse mellan bekanta. Stockholms kollektivtrafik har fortsatta problem. Under måndagen väntas störningar på tunnelbanans röda linje på grund av ett signalfel mellan Gamla stan och Slussen.

Experter från Tyskland har flugits in, men det finns ingen prognos för när tågen kan rulla som vanligt. Även grön linje påverkades av ett växelfel mellan Stora mossen och Alvik. SL uppmanar resenärer att vara ute i god tid och överväga alternativa resvägar. Internationellt har brasilianska hälsomyndigheter rapporterat att två patienter i Sao Paulo och Rio de Janeiro vårdas för misstänkt ebola.

Samtidigt varnar Läkare utan gränser för en snabb smittspridning av ebola i Kongo-Kinshasa, där över 1 000 misstänkta fall har diagnosticerats. På börsfronten har maj 2026 varit en stark månad. Det amerikanska indexet S&P500 slog rekord elva gånger, drivet av starka rapporter från Dell, Nvidia och en allmän AI-trend. OMX Stockholm PI klättrade 3,5 procent.

En hedgefondförvaltare jämför dock marknaden med perioden före dotcom-kraschen. I Frankrike har 57 poliser skadats och omkring 780 personer gripits efter upplopp i samband med att PSG vann Champions League. Butiker vandaliserades och bränder anlades i ett 15-tal städer





