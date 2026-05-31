Dagens nyheter: attacker, brott och trafikstörningar

En sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: rysk attack mot Charkiv, israelisk attack i Libanon, våldsbrott utanför Kungälv, trafikproblem i Stockholm, polisinsats i Skultuna, rykten om Irans president, Ebola-misstankar i Brasilien, samt flera våldsbrott i Stockholm och Göteborg.

Flera skadade i rysk attack mot Charkiv. Två personer har skadats i samband med attacker mot den ukrainska regionen Charkiv, uppger guvernören Oleh Synehubov på Telegram.

Flera bostadshus och garagebyggnader har också skadats i angreppen. Attacken är en del av Rysslands fortsatta aggression mot Ukraina som pågått sedan februari 2022. Ukraina har uppmanat västländerna att öka sitt militära stöd. I Libanon dödades åtta personer i en israelisk attack under söndagsmorgonen, uppger Libanons hälsodepartement.

Attacken skedde i staden Deir al-Zahrani i Nabatieh-distriktet i södra Libanon. Ytterligare 19 personer, däribland fem barn, skadades. Israel har utökat sin markoffensiv i landet, vilket kritiserats av flera länder, däribland Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Den brittiska utrikesministern Yvette Cooper skriver på X att Israels militära upptrappning i Libanon måste få ett slut och att alla parter måste respektera vapenvilan och delta i förhandlingar i god tro.

FN har också krävt eldupphör. Ett allvarligt våldsbrott har inträffat utanför Kungälv. Polisen uppger att en person är frihetsberövad och att flera personer förts till sjukhus med ambulans. Polisen vill inte gå in på detaljer om brottet men bekräftar att det rör sig om ett allvarligt brott.

Ett vittne uppger att flera polisenheter och ambulanser var på platsen. Polisen arbetar nu med att klarlägga händelseförloppet. Lokaltrafiken i Stockholm har haft omfattande problem de senaste dagarna. SL varnar för fortsatta störningar i tunnelbanetrafiken under måndagsmorgonen.

Den röda linjen har fel i signalsystemet, vilket orsakat förseningar och totalstopp. Experter har flugits in från Tyskland för att åtgärda problemet. Samtidigt har solkurvor på rälsen och ett växelfel ställt till det på gröna linjen. SL beklagar problemen och uppmanar resenärer att vara ute i god tid och överväga alternativa resvägar.

Prognos saknas för när trafiken kan gå som vanligt. En polisinsats har pågått i Skultuna utanför Västerås under söndagen. Polisen utreder ett grovt brott kopplat till en händelse under helgen. Exakt vad som hänt är inte känt, men polisen har spärrat av området och genomför tekniska undersökningar.

Boende har uppmanats att hålla sig borta. I Iran uppges president Masoud Pezeshkian ha lämnat in sin avskedsansökan till ayatollan enligt källuppgifter till Iran International. Han ska vara kritisk mot att regeringen uteslutits från viktiga beslutsprocesser och att hårdföra fraktioner inom revolutionsgardet tagit kontroll över statsapparaten. En biträdande kommunikationschef i regeringskansliet förnekar uppgifterna och kallar dem falska.

Om ayatolla Mojtaba Khamenei godkänner avskedsansökan är oklart. Situationen speglar en pågående maktkamp inom Iran. Två personer har isolerats i Brasilien efter att ha uppvisat symtom på Ebola. Personerna har nyligen anlänt från afrikanska länder, däribland Demokratiska republiken Kongo där ett utbrott pågår.

Myndigheterna har ännu inte bekräftat smitta, men fallen väcker oro för spridning utanför Afrika. Brasilien har vidtagit beredskapsåtgärder och övervakar fallen noga. I Stockholm har en man förts till sjukhus efter att ha skadats med ett vasst föremål i en park i Skanstull. Mannen uppges vara vaken och talbar.

Händelsen rubriceras som försök till mord. Polisen har inlett en utredning och söker vittnen. Ingen person är frihetsberövad i nuläget. I Göteborg utbröt ett stort bråk mellan två familjer på en parkeringsplats i Frölunda.

Polisen uppger att skadegörelse på bilar skett men inga personskador. Stämningen var uppretad och totalt 15-20 personer var inblandade. En person har fått sjukvård för ett sjukdomsfall i samband med bråket. En anmälan om skadegörelse är upprättad, men ingen är misstänkt i nuläget.

Detta är en sammanfattning av dagens viktigaste nyheter från olika delar av världen och Sverige. Många av händelserna är fortfarande under utredning, och polisen arbetar med att klarlägga omständigheterna





