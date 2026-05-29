Dagens nyheter: Gräsbrandrisk, storbränder, politik och trafikstörningar

En sammanfattning av dagens viktigaste nyheter i Sverige och världen, med fokus på gräsbrandrisk, storbränder, politiska förändringar i Ungern och Israel, samt trafikstörningar.

Under fredagen råder en delvis hög risk för gräsbränder i flera delar av landet, varnar SMHI. I stora delar av Götaland och Svealand, längs Norrlandskusten och i Norrbottens fjälltrakter uppmanas allmänheten att vara mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner.

Samtidigt vaknar många stockholmare till en doft av brandrök under fredagsmorgonen. Räddningstjänsten arbetar ännu vid storbranden i industrilokalen i Älvsjö i södra Stockholm, som fortfarande inte är släckt. Det är kraftig rökutveckling över stora delar av södra Stockholm, och det luktar brand hela vägen till Kungsholmen, säger Tommy Wållberg, ledningsbefäl vid räddningstjänsten. Något VMA har ännu inte gått ut eftersom röken främst stiger rakt upp.

Det finns inga uppgifter om skadade och ingen risk för allmänheten. Ett 60-70-tal brandmän är på plats. I Göteborg har en kvinna skadats svårt efter att ha blivit påkörd av en spårvagn. Larmet kom vid 18.30-tiden på torsdagen, och kvinnan fördes till Sahlgrenska universitetssjukhuset med livshotande skador.

Tunnelbanans röda och gröna linjer i Stockholm plågas av stora störningar under torsdagen. Redan vid 06-tiden på morgonen uppstod problem på röda linjen, som ännu kvarstår på kvällen. Vid 17.30-tiden kom sedan ett signalfel på gröna linjen, som inte heller är löst. Ingen prognos finns för när problemen är lösta.

Regeringen har presenterat nya verktyg för att stoppa onlinerekrytering av barn och unga till grov brottslighet. Förslaget innebär att Polismyndigheten ska kunna kräva att digitala plattformar tar bort rekryteringsinnehåll inom en timme. En plattform som inte samarbetar riskerar en sanktionsavgift på upp till fem miljoner kronor. Om riksdagen godkänner förslaget kommer Sverige att vara först i EU med en sådan lagstiftning.

Barn ska få vara barn och inte rekryteras till att begå fasansfulla brott, men gängen använder i dag barn närmast som en bemanningspool för sina våldsdåd, sade socialminister Jakob Forssmed. Internationellt har Ungerns nye premiärminister Péter Magyar uttryckt en annan hållning till kriget i Ukraina än sin företrädare Viktor Orbán. Inför valet i Ungern visade sig ungerska väljare skeptiska till att hjälpa Ukraina; bara en av fyra svarade att Ungern bör hjälpa till, enligt en opinionsmätning.

Trots en varning från FN:s generalsekreterare António Guterres i fjol fortsätter både enskilda fall och systematiska övergrepp att dokumenteras. Israels fängelsemyndighet förs upp på 2026 års svarta lista, vilket möts av ilska och brutna kontakter med FN-chefen. Sedan tidigare är bland andra Hamas, IS samt statliga aktörer i bland annat Sudan och Kongo-Kinshasa med på listan. I Schweiz utreder polisen ett terrordåd efter att tre män skadats i en attack.

De skadade männen, 28, 43 och 52 år gamla, fördes till sjukhus; en av dem är svårt skadad. Den gripne uppges vara en 31-årig man med dubbelt medborgarskap i Schweiz och Turkiet. Händelsen utreds som terrorbrott, meddelade Mario Fehr, säkerhetsansvarig i kantonen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrar militären att utöka kontrollen av Gazaremsan.

Han säger att israeliska armén ska ta kontroll över 70 procent av territoriet. Utspelet gjordes på en konferens om bosättningar på Västbanken. Vi pressar för närvarande Hamas. Vi kontrollerade 50 procent, utökade till 60 procent.

Nu är mitt direktiv att utöka till 70 procent, sade Netanyahu. I ishockey-VM är Tre Kronor utslaget efter kvartsfinalförlust mot Schweiz. Matchen var Sam Hallams sista som förbundskapten. Linus Karlsson gav Sverige ledningen, men hemmanationen Schweiz kom tillbaka och vann med 3-1





