Dagens nyheter: Kemikalietank imploderade, Göteborgsvarvet slutsålt, Sverige vann i hockey-VM

En kemikalietank har imploderat; Göteborgsvarvets halvmaraton slutsålt på rekordtid; träd fallit i Uppsala och båtar försvunna i skärgården; tågstopp norr om Stockholm; Sverige besegrade Slovakien i hockey-VM; Louvren-rånet utreds; förbud mot kusinäktenskap införs; villa totalförstörd i brand; man häktad för mordförsök i Älvsjö; Malmö FF sparkar tränaren.

En tank fylld med kemikalier har imploderat under måndagen, och antalet döda och skadade är ännu inte officiellt bekräftat. Räddningstjänsten arbetar på platsen med att sanera och undersöka orsaken till explosionen, som inträffade i ett industriområde.

Myndigheterna varnar för att farliga ämnen kan ha spridits i luften och uppmanar boende i närheten att hålla sig inomhus med stängda fönster. En utredning har inletts för att fastställa vad som ledde till implosionen. Samtidigt har Göteborgsvarvets halvmaraton för nästa år redan sålt slut, bara tre dagar efter årets lopp. Arrangören meddelar att biljetterna sålde slut på rekordtid och att 48 procent av de anmälda är kvinnor, vilket är ett nytt rekord.

Kommersiella chefen Madelene Gimlegård uttrycker i ett pressmeddelande sin tacksamhet över det enorma intresset. I Uppsala har flera träd fallit omkull på olika platser på grund av hårda vindar, och i Stockholms skärgård försvann tre båtar tillhörande en segelskola med barn ombord. De återfanns dock kort därefter utan att någon kom till skada. Tågtrafiken norr om Stockholm har stått stilla efter en olycka vid Upplands Väsby, vilket påverkar pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och Arlanda Express i båda riktningar.

Trafikverket arbetar med att återställa trafiken. I ishockey-VM besegrade Sverige Slovakien med 4-2 i en avgörande match. Målen gjordes av Anton Frondell, Ivar Stenberg, Jakob Silfverberg och Oliver Ekman-Larsson. I Paris utreds fortfarande rånet mot Louvren i oktober förra året, där tjuvar kom över smycken och juveler värda nästan en miljard kronor.

Från och med den 1 juli införs ett undantagslöst förbud mot kusinäktenskap och äktenskap mellan andra nära släktingar i Sverige, och utländska sådana äktenskap kommer inte att erkännas. En brand förstörde en villa i helgen, och när räddningstjänsten anlände var huset helt övertänt. En man i 60-årsåldern har häktats misstänkt för mordförsök efter en skottlossning i ett villaområde i Älvsjö i södra Stockholm i helgen, där tre personer skottskadades.

Enligt polisen föregicks skottlossningen av en konflikt, och Expressen rapporterar att det kan röra sig om en hyrestvist där den misstänkte mannen skulle vräkas. Åklagare Gabriella Widstrand bekräftar att det handlar om någon form av tvist men vill inte gå in på detaljer. Slutligen har allsvenska Malmö FF sparkat huvudtränaren Miguel Angel Ramirez med omedelbar verkan, samt de assisterande tränarna Endika Gavina och Cristobal Fuentes.

Klubbens ordförande Zlatko Rihter motiverar beslutet med bristande sportsliga prestationer och att laget inte lyckats utveckla spelarna individuellt enligt målsättningarna. Rekryteringen av en ny huvudtränare pågår





