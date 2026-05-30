Dagens nyheter: Polisgripande, Marcia Lucas död, Trump om jubileum, Coop återkallar ägg och mer

En sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: gripande i Trollhättan, filmklipparen Marcia Lucas avliden, Trump vill tala vid jubileum, Coop återkallar ägg, misshandel i Göteborg, T-rex skelett till salu, hjärtstopp vid marathon och skådespelaren Kelly Curtis död.

Polis en har gripit en man i Trollhättan som misstänks för vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. Mannen misstänks ha kört en bil som en annan person, av okänd anledning, ska ha fallit ut i farten.

Den skadade personen har förts till sjukhus med ambulans och skadeläget är oklart. Enligt polisen finns det anledning att misstänka att bilföraren kan ha kört påverkad. Bilen ska tas i beslag för teknisk undersökning. Händelsen inträffade i ett industriområde där polisen nu arbetar med att inhämta information och säkra utredningsuppgifter.

Den Oscarsbelönade filmklipparen Marcia Lucas är död. Hon var gift med Star Wars-skaparen George Lucas under arbetet med den ursprungliga filmtrilogin och har hyllats som en av de viktigaste kreativa krafterna bakom filmseriens tidiga framgångar. 1977 vann hon en Oscar för bästa klippning för Star Wars: A New Hope, tillsammans med Richard Chew och Paul Hirsch. Marcia Lucas blev 80 år gammal och avled i sviterna av en cancersjukdom.

Familjen beskriver henne som en sann pionjär för kvinnor inom film och en av de mest inflytelserika klipparna i filmhistorien. Flera artister har ställt in sin medverkan under firandet av USA:s 250-årsjubileum i Washington DC. President Donald Trump svarar med att föreslå att han själv tar över scenen och håller ett stort tal.

På Truth Social skriver Trump att han funderar på att ta hit världens främsta attraktion - mannen som drar mycket större publik än Elvis, syftande på sig själv. Flera avhoppade artister uppger att de inte kände till att evenemanget arrangerades av en organisation kopplad till Trumpadministrationen. Coop återkallar ägg av det egna märket på grund av risk för salmonella. Återkallelsen gäller flera förpackningar av Coop frigående inomhus ägg i olika storlekar med bäst före-datum i maj och juni 2026.

Salmonella har påvisats i hönsens stallmiljö men inte i packeriet, enligt Coops pressmeddelande. Åtgärden är en försiktighetsåtgärd. En man i 20-årsåldern har misshandlats vid Heden i Göteborg. Han blev attackerad och slagen i ansiktet med knytnävsslag av tre för honom okända personer.

Mannen var vaken och talbar efter händelsen men fördes till sjukhus för kontroll. Polisen arbetar med att identifiera de misstänkta gärningspersonerna. Ett nästan komplett skelett av en Tyrannosaurus rex, kallad Gus, kommer att säljas på auktionshuset Sotheby's i mitten av juli. Förväntat pris är mellan 20 och 30 miljoner dollar, vilket är det högsta för en dinosauriefossil.

Skelettet hittades på ranchmark i South Dakota och beskrivs som ett av de mest kompletta av en T-rex som har hittats. År 2023 såldes ett Stegosaurusskelett för omkring 470 miljoner kronor, långt över förväntningarna. Under Stockholm Marathon drabbades en person av hjärtstopp bara några hundra meter från målgången på Stockholms stadion. Personen fick hjärt- och lungräddning på plats och fördes med ambulans till sjukhus.

Enligt verksamhetschefen Mats Hedenström på Marathongruppen hade vederbörande puls när man lämnade området. Ett tiotal andra personer med utmattningssymptom har också lämnats över till sjukvården, men inga av allvarligare art. Den amerikanska skådespelaren Kelly Curtis är död. Hon var dotter till Tony Curtis och Janet Leigh, och syster till Jamie Lee Curtis.

Kelly Curtis medverkade i flera filmer under 1980- och 1990-talen, bland annat i Magic Kid och The House on Sorority Row. Hon blev 65 år gammal





