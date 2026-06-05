En sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill begränsa politiska vildar; norska kyrkan ber för kronprinsessan Mette-Marit; Xi Jinping besöker Nordkorea; USA omprövar sin närvaro i Bosnien; AI-företaget Anthropic varnar för att människan kan tappa kontrollen över AI.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill se över regelverket för politiska vildar i riksdagen. - Det måste vara rättvist. Det blir konstigt om man blir invald på ett mandat och lämnar det mandatet men sitter ändå kvar på makten.

Lite ordning och reda får vi ha, säger Linda Lindberg till Ekot. Även Kristdemokraterna är inne på samma linje och vill att den kommande grundlagsutredningen ska se över hur politiska vildar kan hanteras. Detta för att stärka demokratin och öka förtroendet för riksdagens arbete. I Norge uppmanar kyrkan till bön för kronprinsessan Mette-Marit på söndag, då hon är allvarligt sjuk i lungfibros.

Kyrkan meddelar i ett pressmeddelande att det ofta hålls förbön för kungahuset, men att det på söndag bes särskilt för kronprinsessan. - I den norska kyrkan kommer vi att be för henne och dem som står henne nära på söndag, säger den ledande biskopen Olav Fykse Tveit. - När någon i kungahuset är allvarligt sjuk är det naturligt att vi tar med detta konkret i förbönen, säger han.

Kronprinsessan Mette-Marit har haft sjukdomen lungfibros i flera år, och den senaste tiden har både kung Harald och kronprins Haakon berättat att hennes tillstånd har försämrats. Detta väcker stor sympati i hela Norge och även internationellt. På den internationella scenen besöker Kinas president Xi Jinping Nordkorea den 8-9 juni på inbjudan av diktatorn Kim Jong-Un, enligt statliga kinesiska CCTV.

Detta är ett viktigt diplomatiskt steg då Kina är en viktig källa för diplomatiskt och politiskt stöd till Nordkorea, som är ett av världens mest isolerade länder och belagt med omfattande internationella sanktioner. Samtidigt meddelar USA att man kommer att ompröva sin närvaro i Bosnien-Hercegovina efter misslyckade förhandlingar kring utnämningen av en ny hög representant i landet.

- Den europeiska obeslutsamheten och PIC:s underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter tvingar USA att ompröva vår roll i den nuvarande internationella närvaron i Bosnien-Hercegovina, skriver det amerikanska utrikesdepartementet. Detta kan få långtgående konsekvenser för den politiska stabiliteten i regionen. Inom teknikvärlden varnar AI-jätten Anthropic för att de senaste modellerna av AI-system visar tecken på att människan så småningom kan tappa kontroll över dem.

- Det finns tecken som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingsprocessen för AI, skriver företaget i en rapport. Anthropic är ett av de största AI-företagen, och dess olika typer av chattboten Claude finns hos företag världen över. Men enligt Anthropic är det läge att sakta ned jakten på smartare AI.

- Vi anser att det vore bra för världen att ha möjligheten att bromsa eller tillfälligt avbryta utvecklingen av banbrytande AI, så att samhällsstrukturerna och forskningen om etisk anpassning hinner hålla jämna steg med teknikens framsteg, skriver företaget. Anthropic menar att beslutet måste komma från hela branschen för att det ska kunna vara effektivt och för att enskilda länder och företag ska slippa slitas mellan säkerhet och att hamna på efterkälken i utvecklingen.

Detta är en viktig varning som kan påverka framtida AI-regleringar världen över. Sammanfattningsvis visar dagens nyheter på en bredd av ämnen: från svensk inrikespolitik och norsk kunglighet till internationella relationer och teknikens framtid. Alla dessa händelser har potential att påverka samhället på olika sätt, och det är viktigt att hålla sig informerad om utvecklingen





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