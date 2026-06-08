Dagens nyheter: Trumps justitieminister, OpenAI börsnotering och våld i Libanon

En sammanfattning av måndagens viktigaste nyheter: Trump nominerar Todd Blanche, OpenAI ansöker om börsnotering, dödliga attacker i Libanon, FCAS-projektet skrotas, och svenska nyheter om Sweden Rock och SVT.

Under måndagen kom flera stora nyheter från olika delar av världen. I USA har president Donald Trump nominerat sin tidigare advokat Todd Blanche till ny justitieminister.

Blanche har varit tillförordnad på posten sedan Pam Bondi tvingades bort i våras. För att godkännas krävs att senaten röstar ja. Blanche har bland annat utfärdat ett förbud för skattemyndigheten IRS att utreda Trumps skatter, och han har även hanterat frågan om skadestånd till personer som stormade kongressen 2021. Samtidigt har OpenAI med vd Sam Altman skickat in sin ansökan om börsnotering till SEC, rapporterar CNBC.

Få detaljer är kända, men inför noteringen värderas bolaget till 850 miljarder dollar. Själva börsdebuten väntas ske i höst, men inget datum är satt. Bolaget bakom Chat GPT startar vägen till börsen samtidigt som flera megabolag ser ut att sätta nya rekord i IPO-marknaden i år. Nyligen meddelade Elon Musks raketbolag SpaceX att det är på väg till börsen med en massiv värdering på 1 750 miljarder dollar, vilket fått vissa investerare att se skeptiskt på bolaget.

OpenAI:s konkurrent Anthropic, med en värdering på 965 miljarder dollar, annonserade samma sorts planer för någon vecka sedan. Internationellt har minst 14 personer dött i israeliska attacker mot Libanon under måndagen, uppger landets hälsodepartement. Hälften dödades efter att Iran hotat fortsätta sina anfall mot Israel om landet attackerar Libanon igen. Förra veckan förlängde Libanon och Israel sin vapenvila, men trots det har flera attacker mot södra Libanon förekommit under helgen och måndagen.

I Norge meddelade domstolen i Oslo att den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby får lämna häktet med fotboja i väntan på dom. Han är misstänkt för flera brott, men detaljer är inte offentliggjorda. I Sverige har en man hittats död i en bostad vid 12.30-tiden på måndagen. Polisen har förhört boende i området och genomfört en teknisk undersökning.

I en annan händelse siktade några personer med ett vapen mot ett fartyg vid en brygga, enligt polisens presstalesperson Mats Eriksson. Projektet för att utveckla ett gemensamt europeiskt stridsflygplan, FCAS, skrotas, meddelar Tysklands regering. Landets förbundskansler Friedrich Merz ska ha kommit fram till beslutet tillsammans med Frankrikes president Emmanuel Macron. Orsaken är att de inblandade företagen inte har kommit överens. 2017 lanserades programmet med målet att ersätta stridsflygplanen Rafale från Frankrike och Eurofighter, som Tyskland och Spanien använder.

Storbritanniens, Frankrikes, Tysklands och Ukrainas ledare har kommit fram till fem villkor som krävs för att nå ett långsiktigt och hållbart fredsavtal med Ryssland. Det handlar bland annat om att alla strider ska upphöra, att Ukraina ska få ordentliga säkerhetsgarantier och att förhandlingar ska inledas utifrån de nuvarande positionerna vid fronten. Villkoren presenterades efter att Volodymyr Zelenskyj träffade ledarna i London.

Inrikes har polisen sammanfattat Sweden Rock-festivalen som relativt lugn med 76 misstänkta brott, bland annat två våldtäkter, åtta misshandelsfall och tolv stölder. SVT kommer inte att sända avsnittet av Invandrare för svenskar där Nick Alinia medverkar, med hänvisning till att public service ska värna åsiktsmångfald men inte vara neutral inför antidemokratiska idéer





SvD / 🏆 47. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Openai Libanon FCAS Sweden Rock

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel anklagas för att använda vit fosfor i LibanonDen israeliska militären har använt vit fosfor över befolkade områden i Libanon, uppger experter och människorättsorganisationer för New…

Read more »

Libanon: Tusentals israeliska attacker under vapenvilan – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

OpenAI söker börsnotering med 850 miljardervärdering samtidigt som flera megabolag planerar IPOOpenAI har ansökt om börsnotering i USA och värderas till 850 miljarder dollar. Bördebut förväntas hösten 2024, tillsammans med andra storföretag som SpaceX och Anthropic. Samtidigt rapporteras dödade attacker i Libanon, juridiska utvecklingen kring Trump och ett avslutat europeiskt stridsflygprojekt.

Read more »

Libanon: Minst 14 döda i israeliska attacker | Senaste nytt på SvDMinst 14 personer har dött i israeliska attacker mot Libanon under måndagen, uppger landets hälsodepartement.

Read more »