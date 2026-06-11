Dagens världshändelser: Från ekonomisk oro till rekordförsäljningar och tragiska händelser

En omfattande genomgång av dagens viktigaste nyheter, inklusive Världsbankens sänkta tillväxtprognos, ett rekordhögt Pokémon-pris på Tradera och allvarliga händelser i Malmö och Gävle.

Världsläget präglas just nu av en betydande osäkerhet, vilket tydliggörs genom Världsbanken s senaste rapport. Organisationen har tvingats dra i handbromsen och sänka den globala tillväxtprognosen till den lägsta nivån sedan coronapandemin slog till mot världen.

Tillväxten förväntas nu sjunka till 2,5 procent under innevarande år, en märkbar nedgång från förra årets 2,9 procent. Denna pessimistiska utveckling drivs främst av de eskalerande konflikterna där USA och Israel är involverade i krig mot Iran. De geopolitiska spänningarna har lett till att energipriserna har skjutit i höjden, vilket i sin tur skapar en farlig spiral av högre inflation.

Centralbanker världen över riskerar nu att behöva höja lånekostnaderna ytterligare för att försöka dämpa prisökningarna, vilket drabbar hushåll och företag hårt. För att mildra effekterna har Världsbanken meddelat att man omedelbart gör 60 miljarder dollar, vilket motsvarar ungefär 575 miljarder kronor, tillgängligt för de utvecklingsländer som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen. Samtidigt som den ekonomiska oron sprider sig, rapporteras det om allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Niger.

Militärstyret i landet har antagit en ny och djupt kontroversiell lag som gör samkönade relationer straffbara. Straffen är hårda, med fängelse i mellan fem och tio år samt betydande böter. För dem som väljer att gifta sig med en person av samma kön kan straffet bli ännu strängare, med upp till tjugo års fängelse. Lagen sträcker sig även till att kriminalisera medlemskap i sammanslutningar för hbtq-personer, vilket innebär en dramatisk försämring för minoriteters rättigheter i regionen.

I en annan del av Afrika, närmare bestämt i Kongo, fortsätter en hälsokris att eskalera. Antalet bekräftade fall av ebola stiger stadigt, och enligt senaste uppgifterna rapporteras nu 676 bekräftade fall, vilket kräver internationell uppmärksamhet och stöd. I Sverige har det senaste dygnet präglats av både tragedier och striktare regleringar. I Malmö har polisen gripit tre personer som är misstänkta för ett brutalt mord på en kvinna i 55-årsåldern.

Händelsen började som ett larm om misshandel under en torsdagseftermiddag, där räddningstjänst och ambulans snabbt kallades till en lägenhet. Trots vårdinsatser på sjukhus avled kvinnan senare under kvällen. De gripna befann sig på platsen när polisen anlände och förhör pågår för att klarlägga händelseförloppet. I Gävle har ett helt flerfamiljshus i stadsdelen Brynäs evakuerats efter en brand på första våningen.

Även om själva brandhärden släcktes snabbt, spred sig röken och elden via ventilationssystemet till flera andra lägenheter, vilket skapade en farlig situation för de boende. För konsumenter och samlare finns det andra typer av nyheter. På Tradera har ett nytt rekord slagits när en oöppnad Pokémon EX unseen forces booster box såldes för den astronomiska summan av 649 687 kronor. Detta överträffar det tidigare rekordet från 2021 på 450 000 kronor.

Objektet, som kommer från en serie lanserad år 2005, är extremt eftertraktat just för att lådan är oöppnad. Samtidigt inför Livsmedelsverket nya krav för matvaror som honung, juice och marmelad. Från och med den 14 juni ställs högre krav på innehåll och märkning för att skydda konsumenterna. Till exempel måste honung nu märkas med det specifika ursprungslandet istället för den tidigare generella märkningen EU eller icke EU.

För att en produkt ska få kallas marmelad krävs nu minst 45 gram frukt per 100 gram produkt. Avslutningsvis ser vi till sporten och finansmarknaden. Det japanska fotbollslandslaget har drabbats av ett bakslag när lagkaptenen och Liverpoolspelaren Wataru Endo tvingas lämna VM-truppen på grund av en fotoperation. Han ersätts av anfallaren Shuto Machino, medan Ko Itakura tar över som ny kapten.

På Stockholmsbörsen var stämningen relativt positiv under torsdagen trots oroliga uttalanden från Donald Trump gällande Iran. OMXS-index steg med 0,2 procent, där bolag som Boliden och Saab ledde uppgången, medan Hexagon tappade i värde. Investerarna tycks för tillfället ha valt att inte låta den politiska retoriken påverka marknaden alltför negativt





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