Dags att avveckla de vinstdrivande skolorna

En debattartikel som argumenterar för att avveckla vinstdrivande skolföretag i Sverige efter valet, eftersom de suger resurser från undervisningen och prioriterar vinst framför kvalitet.

Aktieägarna har köpt sig jättelika sugrör som de stuckit ner i skolverksamheten. Efter valet i höst kan det äntligen vara dags för de vinstdrivande skolföretagen att avveckla sig själva.

Det vore en stor vinst. För alla som genom åren argumenterat för att skolelever och aktiebolag inte hör ihop. Och för själva skolan, som äntligen kan låta resurserna gå till det de ska: undervisning, vackra klassrum, pedagogiska skolgårdar, välfyllda skolbibliotek. Vinstdriften har inte tillfört skolan några resurser.

Tvärtom, aktieägarna har ju investerat i löften om framtida avkastning, vartenda öre de lagt in vill de ha tillbaka, med saftig ränta. En ren förlustaffär för samhället. Aktieägarna har köpt sig jättelika sugrör som de stuckit ner i skolverksamheten, redo att suga upp så mycket som marknadsföringen klarar av att sminka över. För att det ska bli så mycket avkastning som möjligt sätter skolföretagen press på större klasser, färre och billigare lärare, mindre skolgårdar, nedbantad elevhälsa.

Skolbibliotek? Glöm det. Det räcker med en samling böcker, det har Skolinspektionen slagit fast. Jag ska inte tynga den här texten med beskrivningar av det gigantiska systemfel som den världsunika svenska marknadsskolan utgör.

Att vi dessutom överlåtit myndighetsutövning i form av betygssättning till vinstdrivande företag är grädden på moset. Om betygen inte duger kan du byta till en skola som är mer generös med betygen, det är absurt. Citerar Per Molander och Tormod Johansen som skrev vasst om detta: Ingen argumenterar för konkurrerande domstolar som jagar kunder med mottot 'Om du är missnöjd med din dom - vänd dig till oss'. Nu klipper vi sugrören.

Vi kommer inte att sakna dem. Nej, det innebär inte att mångfalden försvinner. Tvärtom. De stora friskolekoncernerna är just nu i färd med att köpa upp och konkurrera ut mindre, idéburna skolor.

Utan jättar som Academedia (visste du att de har en egen, kommersiell kedja med 'Montessori-skolor')? Och nej, friskolekoncernerna är inte själva drivande i att förnya skolan. De följer snarare marknadens logik: minimera kostnader, maximera vinster. Det är en cynisk syn på utbildning.

Ja, det kan bli praktiska problem under en övergångstid. Men koncernerna bedyrar ju gång på gång att det inte handlar om vinsten, att de driver skolor för elevernas och lärarnas skull. Självklart kommer de att övergå i andra driftsformer på ett ansvarsfullt sätt. AB kan bli SVB (formen finns redan), eller stiftelser.

Eller varför inte låta lärarna ta över? Vi brukar ju få höra att det var för att lärarna skulle få 'alternativa arbetsgivare' som friskolorna startades. Koncerner ägda av riskkapitalbolag får ombilda sig till nätverk av skolor. No big deal, ingen stor dramatik.

Driftsformen spelar ju ingen roll? Almega tycker att debatten handlar för mycket om 'system, ägande och vinster'. De vill hellre prata om 'människor som går till jobbet varje dag för att undervisa barn, vårda patienter och skapa trygghet för äldre'. Men det är just systemet som möjliggör att vinst går före kvalitet.

Därför måste vi nu ta steget och avveckla de vinstdrivande skolorna. För elevernas, lärarnas och samhällets bästa





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