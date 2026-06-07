Dags för en nationell lärlingsreform i Sverige

Debattartikel som argumenterar för att Sverige måste införa ett mer omfattande lärlingssystem, likt flera europeiska länder, för att minska ungdomsarbetslösheten och stärka kompetensförsörjningen.

I nästan hela Europa är lärlingsutbildning en självklar del av yrkesutbildningen. I länder som Danmark, Norge, Tyskland och Schweiz lär sig unga sitt yrke direkt på arbetsplatser i nära samspel med skolan.

Resultatet är låg ungdomsarbetslöshet, stark kompetensförsörjning och en betydligt bättre övergång mellan utbildning och arbete. Sverige är i detta avseende ett undantag. Här dominerar fortfarande den skolförlagda yrkesutbildningen och endast 2,9 procent av gymnasieeleverna är lärlingar, långt under nivåerna i våra nordiska grannländer. Småföretagarnas Riksförbund har länge argumenterat för behovet av ett lärlingssystem och visade nyligen i en rapport hur vårt land avviker från omvärlden.

Konsekvenserna ser vi nu tydligt. Många unga hittar inte sin plats i ett alltför teoretiskt utbildningssystem samtidigt som företag inom såväl industri som byggsektor, handel, service och välfärd har stora problem att rekrytera praktiskt yrkeskunnig personal. Samtidigt växer gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Det handlar därför inte främst om brist på resurser utan om ett systemfel.

För många ungdomar är det inte fler timmar i klassrummet som saknas, utan en utbildningsform där lärandet blir konkret, socialt meningsfullt och direkt kopplat till ett riktigt arbete. Det är just därför som förslagen om yrkestrainee, instegsjobb och lärlingsplatser är så viktiga. Forum för Innanförskap beskriver egentligen ett mycket större behov. Det handlar om att skapa en tydligare och mer attraktiv väg in i vuxenlivet för unga som behöver en arbetsplatsnära utbildning.

När utbildning kombineras med handledning, arbetsgemenskap och egen försörjning ökar både motivationen och möjligheten att etablera sig i arbetslivet. Samtidigt får arbetsgivare möjlighet att bli medskapare i utbildningen i stället för att enbart efterfråga färdig kompetens. Det är exakt så kompetensförsörjning fungerar i stora delar av Europa och det är också därför länder med omfattande lärlingssystem generellt har betydligt lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige. Det mest anmärkningsvärda är egentligen att Sverige redan har stora delar av systemet på plats.

Vi har gymnasial lärlingsutbildning, vi har lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux, vi har lagstiftning om gymnasial lärlingsanställning och vi har statsbidrag kopplade till lärlingsutbildningar. Dessutom pekar flera statliga utredningar tydligt mot behovet av en starkare koppling mellan utbildning och arbetsliv. Det som saknas är inte erfarenheter utan politiskt mod och ett nationellt ramverk. Därför borde uppropet för nya vägar in i arbetslivet genom bland annat yrkestrainee och lärlingsutbildning inte ses som ett isolerat projekt.

Det borde bli startpunkten för ett nationellt system där alla unga får rätt att välja en lärlingsväg till yrkeslivet. En sådan reform måste bygga på nationell kvalitetssäkring, utbildade handledare och långsiktiga ekonomiska villkor som gör det möjligt även för små företag att delta i utbildningen av framtidens arbetskraft. En nationell lärlingsreform skulle inte bara hjälpa unga som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Den skulle stärka hela Sveriges konkurrenskraft och kompetensförsörjning.

Därför är det mycket välkommet att Forum för Innanförskap nu offentliggjort sina sju spår för unga vuxna i utanförskapsområden. Viktigast framstår förslagen om yrkestrainee och lärlingsutbildning som vägar in i arbetslivet. Initiativet är särskilt intressant eftersom både näringsliv och kommuner redan signalerat att de vill medverka. Inte minst har Uddevalla kommun förklarat sig beredd att delta om och när nya initiativ med lärlingsutbildning kommer igång.

Många av Sveriges tyngsta företagsledare och en stor bredd i näringslivet har ställt sig bakom förslagen om en starkare koppling mellan utbildning och arbetsliv än vad dagens skola erbjuder





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Lärlingsutbildning Ungdomsarbetslöshet Kompetensförsörjning Yrkesutbildning Arbetsmarknad

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