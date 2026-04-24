Dags för nytänkande kring vårdköerna i Skåne – så kan systemet förbättras

Långa väntetider och ineffektiv resursanvändning präglar vårdköerna i Region Skåne. En analys av hur andra branscher hanterar efterfrågan och kapacitet pekar på möjligheter till förbättring genom prissättning, villkor och tydligare ansvar.

Det är hög tid att Region Skåne implementerar åtgärder som faktiskt adresserar de långvariga problemen med vårdköer na. Trots upprepade investeringar och satsningar kvarstår de fundamentala utmaningarna: oacceptabelt långa väntetider , onödigt många tomma tider, sena avbokningar och en ineffektiv resursanvändning .

Problemet är inte enbart relaterat till finansiella resurser eller personalbrist, utan snarare till hur vårdssystemet är organiserat och styrt. En grundläggande insikt är att efterfrågan på vård ofta överstiger tillgången, och i vissa fall kan efterfrågan betraktas som i princip obegränsad. Samtidigt är den tillgängliga kapaciteten alltid begränsad, likt situationen inom andra sektorer som hotell, flyg och restauranger. Låt oss ta ett par exempel från andra branscher.

Ett flygbolag, medvetet om att antalet resenärer överstiger antalet platser, använder aktivt prissättning och villkor för att maximera beläggningen och minimera tomma säten. En restaurang, som vet att efterfrågan på populära tider överstiger antalet bord, styr bokningssystemet för att undvika både långa köer och onödigt många tomma platser. Denna logik kan och bör tillämpas inom vården, där väntetiderna i många fall överstiger tre månader.

Efterfrågan på vård är i praktiken obegränsad i förhållande till de tillgängliga tiderna, och dessutom förvärras situationen av sena avbokningar och uteblivna besök. Ett potentiellt effektivt system skulle kunna erbjuda patienter som önskar en tidigare tid möjligheten att betala en avgift, men detta måste vara kopplat till tydliga villkor. Patienten måste garantera att tiden hålls, och sena avbokningar eller uteblivna besök måste medföra en kostnad. Detta skulle minska antalet tomma tider och skapa ett jämnare flöde i systemet.

När fler tider faktiskt utnyttjas frigörs kapacitet, vilket i sin tur leder till kortare köer även för de patienter som inte betalar extra. Syftet är inte att maximera intäkterna, utan att optimera användningen av de befintliga resurserna och därmed leverera mer vård. Det är avgörande att identifiera vem som har ansvaret för att testa och implementera nya arbetssätt när de befintliga uppenbarligen inte är tillräckliga.

Fokus bör ligga på att minska antalet patienter som väntar i kö, och en viktig del av detta arbete är att minska antalet uteblivna besök. Statistiken visar att cirka 140 000 besök uteblev under 2023, vilket bör sättas i relation till den totala kön på 55 000 patienter. Genom att aktivt hantera och minska antalet uteblivna besök kan skåningarna bidra till att resurserna används mer effektivt och tilldelas de som faktiskt behöver dem.

Många vårdverksamheter inom regionen tillämpar redan strategier som liknar de som föreslås här, genom att ”överboka” patienter och initiera goda förändringsarbeten. På regional nivå arbetar man med att stödja dessa lokala initiativ och främja spridningen av framgångsrika metoder till andra verksamheter. Dessutom skapas strukturer och avsätts budgetmedel för att stimulera omställning och innovation inom vården. Det är en kontinuerlig process som kräver engagemang och samarbete på alla nivåer för att uppnå en hållbar förbättring av vårdköerna i Region Skåne.

En mer flexibel och dynamisk hantering av tider, kombinerat med tydliga incitament och konsekvenser, kan vara nyckeln till att skapa ett mer effektivt och patientcentrerat vårdssystem





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

