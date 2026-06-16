Dalby: Fastighet på Kvarnvångsgatan 1 säljs för 4,6 miljoner, ny ägare är Zarah Hagouchi och Malcom Tolde Leo Fraser-Potts

Försäljningen av fastigheten på adressen Kvarnvångsgatan 1 i Dalby är nu klar. Nya ägare är Zarah Hagouchi, 31, och Malcom Tolde Leo Fraser-Potts, 37, och säljare är Gustav Wrangel. Huset är byggt 2010 och har en boyta på 120 kvadratmeter. Ägarbytet blev klart i juni 2026 och priset blev 4 600 000 kronor.Bara några hundra meter bort såldes nyligen ett annat hus, på Solrosvägen 33. Priset blev där 4 400 000 kronor, för det 150 kvadratmeter stora huset. De senaste tolv månaderna har det sålts 37 hus inom en kilometer från den här fastigheten. Det dyraste var Hagegatan 2, som gick för 6 600 000 kronor. Under samma period har det sålts 69 bostäder i postorten Dalby. Priset per kvadratmeter är 34 854 kronor.Även för länet har priserna stigit med 4,2 procent under perioden. Samma siffror för senaste året visar 3 procents ökning i Lunds kommun och 2,3 procents ökning i länet. I snitt ligger priset på 44 660 kronor per kvadratmeter i Lunds kommun, mot 32 676 kronor per kvadratmeter i snitt i hela länet.

Försäljningen av fastigheten på adressen Kvarnvångsgatan 1 i Dalby är nu klar. Nya ägare är Zarah Hagouchi, 31, och Malcom Tolde Leo Fraser-Potts, 37, och säljare är Gustav Wrangel.

Huset är byggt 2010 och har en boyta på 120 kvadratmeter. Ägarbytet blev klart i juni 2026 och priset blev 4 600 000 kronor. Bara några hundra meter bort såldes nyligen ett annat hus, på Solrosvägen 33. Priset blev där 4 400 000 kronor, för det 150 kvadratmeter stora huset.

De senaste tolv månaderna har det sålts 37 hus inom en kilometer från den här fastigheten. Det dyraste var Hagegatan 2, som gick för 6 600 000 kronor. Under samma period har det sålts 69 bostäder i postorten Dalby. Priset per kvadratmeter är 34 854 kronor.

Även för länet har priserna stigit med 4,2 procent under perioden. Samma siffror för senaste året visar 3 procents ökning i Lunds kommun och 2,3 procents ökning i länet. I snitt ligger priset på 44 660 kronor per kvadratmeter i Lunds kommun, mot 32 676 kronor per kvadratmeter i snitt i hela länet





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