Dallas Wings kritiseras för att neka frågor om spelarrelation

Journalist och före detta NFL-stjärna kritiserar Dallas Wings för att undvika frågor om förhållandet mellan spelarna Caitlin Clark och Angel Reese, trots att det varit öppet på sociala medier.

Dallas Wings står inför skarp kritik efter att ha valt att inte besvara frågor gällande spelarnas privatliv, specifikt förhållandet mellan lagets förstaval, Caitlin Clark , och tidigare storstjärnan Angel Reese . Denna situation har fått stor uppmärksamhet eftersom Clark, draftad som Wings förstaval förra året, och Reese, vars relation varit öppen på sociala medier, befinner sig i en relation som organisationen nu väljer att inte kommentera.

När journalister, som Kevin Sherington från Dallas Morning News, försökte ställa frågor om ämnet, möttes de av ett respektfullt men tydligt avståndstagande från Wings presskontakt. Presspersonen uttryckte förståelse för varför frågan ställs men betonade organisationens policy: "Jag förstår varför du måste ställa den frågan, men vi kommer respektfullt att avstå från att kommentera spelarnas privatliv." Detta beslut har dock inte landat väl hos alla. Kevin Sherington riktar hård kritik mot Wings agerande och menar att det är organisationen som har agerat felaktigt. Han skriver att om någon har fel i den här situationen, så är det Wings själva. De bjöd in till den uppenbara frågan genom att drafta Clark, som redan var i ett förhållande, och sedan agerade de som om de dolde något som i själva verket inte behöver döljas. Sherington anser att varken Clark eller Reese förtjänar att behandlas på detta sätt, där deras privatliv indirekt görs till en hemlighet av organisationen, trots att de själva varit öppna med det. Kritiken sträcker sig även till att inkludera den tidigare NFL-stjärnan Dez Bryant, som också uttryckt sitt missnöje. Bryant menar att den här typen av frågor är en naturlig del av spelet och mediebevakningen, särskilt när det involverar framstående spelare och potentiella stora namn inom sporten. Att undvika dessa frågor kan ses som ett försök att kontrollera narrativet på ett sätt som inte är transparent eller rättvist mot vare sig spelarna eller publiken som följer dem. Det väcker frågor om hur WNBA och dess lag hanterar den ökande medieuppmärksamheten kring sina spelare, och hur de balanserar behovet av att skydda privatlivet med nödvändigheten av öppenhet och journalistisk granskning. Att försöka tiga ihjäl eller ignorera uppenbara frågor kring relationer mellan spelare, särskilt när dessa relationer är kända och öppet delade på sociala medier, kan skapa en onödig spänning och misstänksamhet. Istället för att hantera situationen med öppenhet, verkar Dallas Wings ha valt en strategi som uppfattas som undvikande och potentiellt skadlig för spelarnas rykte och deras relation till media. Den här händelsen belyser en bredare diskussion om gränserna mellan spelarnas privatliv och offentlighet, särskilt i en tid då sociala medier har gjort spelarnas liv mer tillgängligt än någonsin. Medan det är viktigt att respektera spelarnas privatliv, kan en total vägran att kommentera situationer som är kända och dessutom potentiellt relevanta för att förstå dynamiken i ett lag, vara kontraproduktivt. Många fans och journalister ser relationer och personliga val som en integrerad del av en idrottares berättelse, och att försöka stänga ner den diskussionen kan uppfattas som en brist på respekt för både spelarna och deras följare. Dallas Wings val att inte svara på frågorna kan potentiellt leda till mer spekulationer och obekväma frågor i framtiden, istället för att lösa situationen på ett konstruktivt sätt





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hormuzsundet: Detta har hänt | Senaste nytt på SvDBeskeden om vad som gäller kring det viktiga Hormuzsundet har avlöst varandra de senaste dagarna.

Read more »

– Livsstilsgurun Martha Stewarts liv blir filmCate Blanchett ska spela huvudrollen i en ny biopic om livsstilsgurun Martha Stewart.

Read more »

Tobias Heintz ilska efter poängtappetGör : Journalist. Född : 1980. Började skriva för GT/Expressen : 2015. Har tidigare : Jobbat på Aftonbladet i drygt tio år. Skriver om: Fotboll, främst IFK Göteborg, och annan sport. Gillar : Crossfit, Piggelin, internet, New York, Lysekil, Barcelona, Robin Söder och Diego Maradona.

Read more »

Wild tar ledningen i slutspelsronden efter stark insats av Eriksson EkMinnesota Wild, med Joel Eriksson Ek i spetsen, inledde slutspelsronden med en dominant seger över Dallas Stars. Målvakten Jesper Wallstedt imponerade med 27 räddningar, medan Eriksson Ek stod för två viktiga mål. Stjärnor som Kaprizov, Hartman och Boldy bidrog även starkt till segern.

Read more »

Knock direkt: ”Jag var definitivt nervös”NEW YORK. Minnesota inledde Stanley Cup-slutspelet med en redig 6-1-knock mot Dallas i natt – och en blågul duo bidrog med helt avgörande snytingar. Joel Erikss

Read more »

Ishockey: Minnesotas drömstart efter svenskarnas storspelMålvakten Jesper Wallstedt utsågs till matchens spelare och Joel Eriksson Ek gjorde dubbla mål. Svenskarna visade vägen när Minnesota krossade Dallas med 6-1 i den första slutspelsmatchen mellan lagen. – Vi måste göra om det här om och om igen, säger Eriksson Ek.

Read more »