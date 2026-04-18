Damlandslaget i fotboll kämpar för EM-plats – målskyttet måste lyfta

Sveriges damlandslag i fotboll står inför en pressad situation i EM-kvalet efter förlusten mot Danmark. För att undvika playoff krävs seger i samtliga återstående matcher, samtidigt som målen måste börja trilla in. Matchen mot Serbien hemma blir en nyckelmatch där laget måste visa skärpa framför mål.

Sverige s fotbollslandslag för damer står inför en kritisk period i EM-kvalet. Efter den senaste förlusten mot Danmark i tisdags är det högst troligt att laget måste vinna samtliga återstående matcher för att undvika kvalspel i playoff. Ett stort bekymmer har hittills varit att få bollen i nät. Under kvalet har det bara resulterat i två mål för Blågult: ett av Filippa Angeldahl i en uddamålsseger borta mot Italien, och ett av Monica Jusu Bah mot Danmark i Göteborg.

Nu väntar gruppjumbon Serbien på Strawberry Arena på lördagen. På pappret borde detta vara en enkel match för det regerande VM-bronslaget. Dock slutade mötet i mars med ett frustrerande 0–0 efter en svag insats utanför Belgrad. Unga anfallaren Felicia Schröder betonar vikten av att vara mer noggranna och på tårna när laget närmar sig motståndarnas straffområde. Smilla Holmberg visade under matchen mot Danmark hur många målchanser som missades, trots att statistiken visade 21 avslut för Sverige mot Danmarks tolv, varav fyra på mål och tre i virket. Även med långtidsskadan på Kosovare Asllani och vadproblem för Johanna Rytting Kaneryd, var konkurrensen om de offensiva platserna så tuff att en stjärna som Fridolina Rolfö lämnades utanför startelvan. Trots en offensiv inställning och spelidé, lyckades laget bara få till ett enda måljubel. Anfallaren Stina Blackstenius understryker att matchen mot Serbien är superviktig och att målskillnad också kommer att vara en avgörande faktor i slutändan. Effektivitet är något som laget absolut kommer att behöva. Förbundskapten Tony Gustavsson medger att insatsen mot Serbien i mars inte var tillräckligt bra, med många avgörande passningar som fastnade på motståndarnas försvarare och misslyckade leveranser på fasta situationer. Han menar dock att om man kombinerar prestationer liknande den mot Danmark med ökad effektivitet, kommer fler mål att ses. Gustavsson uttryckte efter matchen mot Danmark att känslan i laget är bra, men att målen saknas. Rebecka Blomqvist menar att det inte handlar om oerfarenhet när det gäller måltorkan. Hon anser att prestationen var bra och att man inte ska leta efter saker som inte fungerar. Det syns inte på planen att många spelare är relativt nya i landslaget, och laget visar att man är ett landslag på gång. Sverige inledde kvalet i mars med en 1–0-seger borta mot Italien och ett 0–0-resultat borta mot Serbien. I tisdags förlorade man hemma mot Danmark med 1–2. Med halva kvalet spelat toppar Danmark gruppen på sju poäng, medan Sverige och Italien har fyra poäng var. Vid samma poäng efter avslutat gruppspel avgör inbördes möten och målskillnad före den totala målskillnaden, vilket placerar Sverige på andra plats i tabellen just nu. Resten av kvalmatcherna för Sverige inkluderar ett möte mot Italien den 9 juni på Gamla Ullevi i Göteborg, med avspark klockan 19.00. Därför behöver Sverige vinna resterande matcher för att säkra en plats i EM utan playoff. Det måste också bli fler mål framåt, vilket har varit ett svårt hinder för de svenska fotbollsdamerna. Nu väntar Serbien på hemmaplan, en match som kan bli avgörande för Sveriges fortsatta EM-chanser. Laget har visat bra prestationer, men måste nu omvandla sina chanser till mål för att säkra avancemanget





