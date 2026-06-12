Storbritanniens nya försvarsminister Dan Javis ersätter John Healey efter en protest mot regeringens försvarsprioriteringar. Samtidigt beslutats lönehöjning för svenska statsråd från 1 juli. Fler nyheter om David Hockneys död, USA:s Nato-stridspotential, misstänkt matförgiftning i Kristianstad och börsökning efter Trump.

Storbritannien s nye försvarsminister är Dan Javis , enligt BBC. Han tillträder efter John Healey som avgick i protest mot premiärministern Keir Starmer s ekonomiska prioriteringar inom försvaret.

Javis har tidigare varit säkerhetsminister i Starmer-regeringen. Ett citat från Javis på X efter ett möte med Starmer och försvarschefen sir Richard Knighton lyder: Det är en enorm ära och ett privilegium att få arbeta tillsammans med dem igen. Under tiden har Statsrådsarvodesnämnden beslutat om en lönehöjning för statsråd från den 1 juli. Statsministern får då en månadslön på 211 000 kronor och övriga statsråd 166 500 kronor per månad.

Höjningarna utgör en ökning på cirka 3,4 procent enligt ett pressmeddelande från riksdagen. En annan händelse är att polis i Älvdalen söker en 70-årig man som varit försvunnen sedan torsdagsmorgonen den 11 juni. Mannen skulle ha rest iväg på en ensam fisketur vid Österdalsälven i Karlsarvet. Polisen vill bli informerad om alla iakttagelser som allmänheten kan ha gjort under torsdagen och fredagen och uppmanarRing 114 14 för icke-akuta fall, respectively 112 för akuta situationer.

I internationella nyheter meddelar konstnärens agent Erica Bolton att den brittiske konstnären David Hockney har avlidit. Bolton beskrev Hockney för AFP som en av de viktigaste personerna inom modern konst under 1900- och 2000-talen. Hockney, som blev 88 år och avled i London en månad före sin 89:e födelsedag, slog igenom på 1960-talet med målningen A bigger splash och är knippsam med popkonsten.

Han fortsatte att arbeta fram till slutet, som han uttryckte i en intervju med The Telegraph i oktober förra året: Jag antar att jag kommer att dö snart så jag vill jobba varje dag. Ytterligare utländska rapporter visar att kronprins Haakon inte kommer att delta i dagens regeringssammanträde enligt Aftenposten. Detta hänger samman med hans hustru kronprinsessan Mette-Marits sjukdomstillstånd; hon står nu på transplantationslistan för nya lungor.

Dessutom planerar USA att dra tillbaka en stor del av sina stridsflygplan och krigsfartyg som har bistått under Natos insatser i Europa. Enligt New York Times, som citerar anonyma källor, kommer antalet F-16 och F-15E plan att minskas från cirka 150 till 100. Pentagon har inte offentliggjort en tidsram men källor antyder att neddragningarna kan ske snabbare än vad europeiska ledare förberett sig på. I Sverige har en skola i Kristianstad misstänkt matförgiftning efter att ett tjugotal barn insjuknat.

Skolan rapporterar att åtminstone hälften av de berörda har magsjuka och har därmed involverat kommunens Miljö- och hälsoskyddsavdelning för provtagning. På finansmarknaden stiger Stockholmsbörsen på ett snabbare transportmedel efter att Donald Trump påstått att ett avtal med Iran är klart. Breda index OMXSPI ökade med cirka 1,5 procent och storbolagsindex OMXS30 med 1,6 procent. Industribolag som Sandvik, SKF, Boliden och Volvo låg i topp med uppgångar på omkring tre procent.

Trumps påstående att Iran-kriget är över har inte bekräftats av Iran. En ny säkerhetspolitiskt analys från Försvarsberedningen varnar för att Ryssland relativt snart kan testa Natos sammanhållning. Beredningen, med alla riksdagspartier representerade, förutspår att detta kan inträffa tidigare än tidigare antagits, som var att det skulle kunna ske något år efter kriget i Ukraina. Löne- och konjunkturnyheter från LO visar att den svenska ekonomin fortsätter att återhämta sig, drivet av hushållens konsumtion.

Chefsekonom Torbjörn Hållö konstaterar att det ljusnar, men att arbetslösheten förblir hög. I en sista händelse från Arlanda rapporterar UNT om en kvinna som hittades misshandlad och rånad på en parkeringsplats tidigt på fredagsmorgonen. Hon blev berövad sin telefon av minst två andra kvinnor, alla i åldrarna 20 till 25 år





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