Daniel Carvajal lämnade Real Madrid efter säsongsstoppet

Daniel Carvajal spelade in sin sista match för Real Madrid mot Athletic Club, assisterade till sitt lagets första mål och vann sitt 27:e ligatitlus med Madrid. Efter säsongen lämnar högerbacken klubben.

Lagkaptenen låg bakom 'Los Blancos' 4-2-segern mot Athletic Club med en assist i sin sista match. Efter 450 framträdanden meddelade Real Madrid tidigare i veckan att Daniel Carvajal inte förlänger sitt utgående kontrakt.

Högerbacken lämnar därmed den spanska huvudstaden efter säsongen. I den ligaavslutande matchen mot Athletic Club inledde spanjoren från start, och redan efter tolv minuter assisterade han Gonzalo Garcia till ledningsmålet.

'Det är så vackert och det är Carvajal som får stå för framspelningen. En perfekt boll', sa TV4-kommentatorn Petter Pettersson. Jude Bellingham fyllde sedan på till 2-0 innan bortalaget reducerade. Kylian Mbappé satte sedan 3-1 för Real Madrid.

I slutminuterna satte Brahim Diaz hemmalagets sista fullträff. Carvajal har bärgat 27 titlar med marängerna. Sex Champions League, sex klubblags-VM, fem Uefa Super Cup, fyra La Liga, två spanska cupen och fyra spanska supercuper har spanjoren lyft med Real. 'Nu kommer känslorna. Hylla den som hyllas bör', sa Petter Pettersson





