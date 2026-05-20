Daniel Källenfors skriver oroande brev till ukrainska flyktingar i Lidingös kommun.

Källenfors uppmanar flyktingarna att "där det är möjligt, överväga att återvända till Ukraina" trots att han tidigare låtit tyda massflyktsdirektivet som att Ukraina fortfarande är i behov av skydd. Ledamoten i Lidingö kommuns kommunfullmäktige, Jonas Lundgren (V), tycker att brevet är upprörande.

Kriget fortsätter att rasera, med dagliga rapporter om dödade och skadade ukrainska. Lidingö kommuns starke man Daniel Källenfors (M) väljer att skicka ett brev till ukrainska flyktingar i kommunen.

"Brevet till flyktingarna innehåller besked om att massflyktsdirektivet, ursprungligen avsett som en tillfällig lösning, nu "går mot sitt slut" och att kommunen har ett ansvar att 'använda Lidingöbornas gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt'. Dessutom skriver Källenfors att kriget inte pågår med samma intensitet över hela Ukraina och att stora delar av landet fungerar och är beboeliga idag. Samtidigt uppmanar han flyktingarna att "där det är möjligt, överväga att återvända till Ukraina".

Ledamot i Lidingö kommuns kommunfullmäktige, Jonas Lundgren (V), tycker att brevet är upprörtande.

"När vi debatterade detta i kommunfullmäktige lämnades Källenfors ensam av sitt kompisparti, Lidingöpartiet," säger han.





