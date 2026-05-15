Daniel och Henrik Sedin tar över som chefer över hockeyverksamheten hos Vancouver Canucks

Daniel och Henrik Sedin har tillträtt som chefer över hockeyverksamheten hos Vancouver Canucks efter att ha tackat ja till jobbet som Co-presidents of Hockey Operations. De kommer att rapportera till ägarna med Francesco Aquilini i spetsen och ha makten att anställa och avskeda personal inom organisationen.

Daniel och Henrik Sedin tar över rollen som chefer över hockeyverksamheten hos Vancouver Canucks . Med sig för att sköta den dagliga verksamheten får de tidigare assisterande general managern Ryan Johnson , som nu blir ny GM.

Det känns spännande och är naturligtvis en stor utmaning, men det här att vara med och bygga ett vinnande NHL-lag är något vi båda alltid varit intresserade av, säger Henrik och Daniel till Expressen på telefon från Vancouver efter torsdagens presskonferens. Ja, vi tackade ja till jobbet som Co-presidents of Hockey Operations i den förra veckan och har var inblandade i beslutsprocessen de senaste tio dagarna, berättar Henke och Danne.

Två slutkandidater växte fram i Ryan Johnson och fick sparken den 17 april av hockeybossen. Jakten på Allvins ersättare har omfattat ett 15-tal kandidater, enligt Rutherford, som själv kommer att kliva av sitt jobb som President of Hockey Operations nästa månad. Tvillingarna Sedin har hunnit bli 45 år när de nu tar över chefsskapet i den klubb de tillbringade sina hela spelarkarriärer.

Danne och Henke har de senaste åren jobbat med spelarutveckling i Canucks och jobbat nära Ryan Johnson i hans roll som general manager för farmarlaget Abbotsford Canucks i AHL. Nu blir de den nye general managerns chef. Tvillingarna Sedin kommer att rapportera till ägarna med Francesco Aquilini i spetsen. Det betyder att Sedinarna nu har makten att anställa och avskeda personal inom organisationen.

Förändringar är att vänta. Men den frågan, liksom andra förändringar i spelartruppen, ligger närmast på Ryan Johnsons bord. Vi hoppas att Elias kommer väl förberedd efter en bra sommarträning inför nästa säsong. Var det något vi lärde oss under karriären som NHL-spelare, så var det att vi alltid gjorde våra bästa säsonger när vi hade haft en bra sommarträning och förberedelser, säger Danne.

Total frihet. Någon tidsplan eller annan press har vi inte fått. Vi skrev på kontrakten i den förra veckan och är redan igång på det nya jobbet, säger de båda





