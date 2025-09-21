Daniel Ståhls guld – En kväll som förändrade svensk friidrottshistoria

En regnfördröjd diskusfinal blev en oförglömlig uppvisning i teknik och glädje när Daniel Ståhl visade sin storhet.

Efter nästan två timmars uppehåll från regnet fäste jag blicken på två japanska funktionärer. De stod med var sin mopp bakom diskusringen. Den ena moppade bort vattnet mot de tomma löparbanorna, den andra moppade tillbaka vattnet. Ärevarven för de andra grenarna var avslutade, den mixade zonen höll på att tömmas och stora delar av publiken valde att packa ihop sina saker och ge sig av. Då återvände äntligen huvudnumret.

utrustad med ett alldeles för litet blått paraply och hans rivaler klev in på arenan efter en alltför lång väntan. Innan tävlingen kunde återupptas skulle naturligtvis en avslutningsceremoni äga rum, där Japan skulle överlämna stafettpinnen till Kina, som kommer att vara värd för mästerskapet om två år. Runt hundra lilaklädda funktionärer gjorde ett ärevarv inne på den halvtomma arenan. Det internationella friidrottsförbundets ordförande Lord Coe antog en passande högtidlig min. Samtidigt halkade kastare titt som tätt i ringen under uppvärmningen medan Daniel Ståhl dansade runt som Fred Astaire på innerplan. Ståhls tränare Staffan Jönsson dundrade att arrangören hade gjort ett uselt jobb och förbundskapten Kajsa Bergqvist avslöjade i SVT att det hade förekommit påtryckningar om att skjuta upp finalen till nästa dag. \Kasten låg runt 55 meter. Mika Sosna kastade i bara strumplästen medan Lukas Weisshaidinger använde vanliga gympaskor. Kubanen Mario Alberto Diaz kombinerade en diskussko med en gympasko. Daniel Ståhl upplevde tyvärr ett övertramp som ingen annan kunde se, annars hade guldkastet kanske kommit redan i första omgången. Sedan avtog regnet märkbart och diskusfinalen kunde till slut börja röra sig mot en viss normalitet. Här kommer åsikterna att gå isär, men det blev ett – för arrangören – pinsamt långt uppehåll och jag måste hålla med Staffan Jönsson som menar att regn är något man måste träna på. Jag önskar inga skador och inser riskerna som kommer med att dessa kraftkarlar roterar för fullt på en hal betongplatta. \Vädret borde inte ha kommit som en överraskning för arrangören, som jag förmodar har minst en anställd som äger en smartphone med en väderapp. Detta hade de kunnat förbereda sig betydligt bättre för. De hade kunnat tidigarelägga finalen, eftersom tiokampens spjutkastning var över en bra timme innan diskusfinalen startade. Ungefär två omgångar in i finalen hittade dessutom funktionärerna en effektiv rutin för hur de skulle torka ringen. Det är något de borde ha tränat på i förväg. Regnet tilltog igen. Mängden vita handdukar som togs fram fick diskusringen att se ut som ett vykort från en grekisk semesterö. Kristjan Ceh kastade ut diskusen 20 meter. Weisshaidinger hade bytt till diskusskor och föll illa. Det är hemskt att se, men samtidigt lyckades de flesta hålla sig på fötterna. På Finnkampen för några veckor sedan regnade det på liknande sätt och det är fullt möjligt att träna på tuffa förhållanden. Och det förvandlade den här kvällen. Från parodisk till en av de mest fantastiska i svensk friidrottshistoria. Jag minns Budapest. Jag minns hur otroligt det var när Ståhl presterade där. Jag vet inte om detta var mer otroligt, men det var vackrare. Att få se Ståhls barnsliga glädje över att få tävla. Hur han dansade runt sina sura rivaler. Hur han visade att 33 inte är någon ålder. Att få se hans ögon tåras när han berättade om åttaåriga Daniels dröm att åstadkomma det som idolen Mats Sundin gjort. Och mer ska det bli, för legendaren Ståhl har redan meddelat att han kommer att satsa mot OS i Los Angeles 2028. Bara om historien slutar som den gjorde nu





