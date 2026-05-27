Daniela Klette döms till 13 års fängelse för väpnat rån

Den tidigare medlemmen av Röda arméfraktionen Daniela Klette har dömts till 13 års fängelse för sex fall av grovt rån. Hon greps 2024 efter att ha levt gömd i 30 år. Rättegången avslutades med tumult på åhörarläktaren.

Den 67-åriga Klette greps 2024 i sin lägenhet i Berlin, där hon hade bott under falsk identitet i 20 år. Hon var den sista kvinnliga kvarvarande medlemmen av det vänsterextrema terrororganisationen, som även kallas Baader-Meinhof-gruppen. Rättegången mot henne har pågått i 14 månader, och domstolen fann henne skyldig till sex fall av grovt rån, där hon tillsammans med två manliga medbrottslingar, Burkhard Garweg och Ernst-Volker Staub, stal över 2,7 miljoner euro från kontanttransporter och varuhus.

Pengarna användes för att finansiera deras underjordiska liv efter att Röda arméfraktionen upplöstes. I Klettes bostad hittade polisen en gömd arsenal med vapen, inklusive en falsk bazooka, förfalskade identitetshandlingar, peruker, guld och 240 000 euro i kontanter som man misstänker kommer från rånen. Under rättegångens början i mars 2025 tog Klette till orda och förklarade att hon förblir trogen kampen mot kapitalismen och patriarkatet. Hon visade ingen ånger och sade sig vara stolt över sina handlingar.

När domen avkunnades utbröt tumult på åhörarläktaren där sympatisörer buade mot domarna och ropade frihet för Daniela, medan Klette själv lyssnade oberört. Klettes fall är unikt eftersom hon var den enda kvinnliga medlemmen av Röda arméfraktionen som fortfarande var på fri fot fram till gripandet. Organisationen, som var aktiv under 1970- och 80-talen, genomförde en rad bankrån, kidnappningar och mord i sin kamp mot den västtyska staten.

Efter organisationens upplösning levde Klette med hemlig identitet, och hennes utomordentligt långa tid på flykt har fascinerat allmänheten. Domen mot henne markerar slutet på en era i tysk rättshistoria, där en av de mest eftersökta terroristerna äntligen har ställts inför rätta. Trots straffet på 13 år är det osannolikt att Klette kommer att avtjäna hela sitt straff med tanke på hennes ålder. Hennes medbrottslingar, Garweg och Staub, är fortfarande på fri fot och efterlysta av polisen





