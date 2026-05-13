Danmark satsar stort på Eurovision i år med Søren Torpegaard Lund

Danmark har väntat länge på en bra placering i Eurovision Song Contest. Förhoppningen är stor med Extravaganta numret "Förr vi går hem" och stjärnskottet Søren Torpegaard Lund. Norge har också en stark representant i Jonas Lovv, men förväntas hamna på plats tjugo. Förberedelserna inför framträdandet i Wien har varit intensiva.

Det väntas gå ovanligt bra för Danmark i Eurovision i år. Extravaganta numret "Förr vi går hem" förväntas placera sig i toppen och stjärnskottet Søren Torpegaard Lund kan fixa landets bästa placering på flera år.

Innan sångerskan Sissal knep en tjugotredje plats i finalen i Basel i fjol så hade Danmark misslyckats med att ta sig vidare från semifinalerna fem år i rad. Självklart vill jag vidare till final! Men jag är ingen vinnarskalle, jag tycker man har vunnit bara man har fått komma hit, säger Søren Torpegaard Lund. I semifinalen tävlar även Norges Jonas Lovv, som däremot inte förväntas hamna på topp tio utan snarare plats tjugo enligt spelbolagen.

Han har dock fått en tillsägelse av Eurovision-ansvariga EBU om att tona ned sexigheten på scen, rapporterar Något sådant har inte Søren Torpegaard Lund fått höra, även om hans nummer är ett av de sexigare i tävlingen. Han har på sig en avslöjande nättröja, mycket kajal och sjunger i en glasbur – precis som Eric Saade med "Popular" 2011. Det känns som att alla har skickat riktigt bra artister och låtar i år.

Mitt nummer är väldigt odanskt och det känns som om Felicias är väldigt osvenskt. Så i det har vi kunnat mötas. Sedan är hon också en otroligt cool person. 27-åringen tävlade i danska uttagningen till Eurovision redan 2023, men är glad att det är först nu som han vann och får representera landet. De skriker "Søøøøøøøren!

" Det är sjukt. Men jag är ju samma person inuti, bara vanliga Søren från Oure. Han berättar att han inför framträdandet i Wien förberett sig mycket mentalt, bland annat genom att sova, äta rätt och undvika alkohol. Och haft flera möten med sin psykolog.

Vi har utarbetat en strategi, ett motto. Det är att jag inte ska gå in för att bevisa någonting, utan för att dela med mig av någonting. I det här fallet min vision, min musik och mitt framträdande





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Danmark Eurovision Song Contest Søren Torpegaard Lund Jonas Lovv Extravaganta Numret \Förr Vi Går Hem\ Felicias Eric Saade Popular Danska Uttagningen Till Eurovision Preparationer Inför Framträdandet I Wien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA och Grönland: Trump vill se Grönland som amerikansktUSA och Grönland: Regelbundna förhandlingar med Danmark om att öka sin militära närvaro på Grönland

Read more »

Eurovision song contest: Chatta med Expressen under semifinal 1Eurovision är här igen! Med start i kväll drar tävlingen i gång på riktigt och den första semifinalen bjuder på några riktiga utmaningar. Vem hejar du på i kväll? Häng med oss i chatten under hela tävlingen.

Read more »

Inför finalen i Eurovision är det här den enda fråganNamn: Maria Brander Född: 1980 Började skriva för Expressen: December 2005. Har tidigare: Arbetat som ledarskribent, krönikör och musikrecensent på Borås Tidning, samt även reporter och redaktör på Amelia.

Read more »

Felicia klar för final i Eurovision Song Contest med försvagad syn men victorious sentimentFelicia, with the aid of a successful earpiece and lasershow, qualified for the final of the Eurovision Song Contest after a breakdown incident in her performance. Although some pieces of her glasses broke and she lost partial vision in her right eye, she finished among the top three.

Read more »