Danmarks nya regering presenteras efter rekordlånga förhandlingar

Mette Frederiksen bildar en ny regering bestående av Socialdemokratiet, Moderaterne, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Regeringsbildningen tog 69 dagar efter valet.

Danmark s sittande statsminister Mette Frederiksen meddelade på måndagskvällen att hon bildar en ny regering. Beskedet kom efter att hon träffat kungen i Odense.

'Jag har besökt Hans Majestät Kungen och meddelat att en regering kan bildas efter långa förhandlingar', sade hon. Den nya regeringen består av Socialdemokratiet, Moderaterne, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Regeringsbildningen var rekordlång och meddelades 69 dagar efter valet, där tolv partier röstades in i Folketinget. Direkt efter valet bedömdes det bli svårt att bilda regering på grund av det splittrade politiska landskapet.

Förhandlingarna har präglats av kompromisser mellan de fyra partierna. Socialdemokratiet behåller statsministerposten, medan Moderaterne, under ledning av Lars Løkke Rasmussen, får flera viktiga ministerposter. Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre kommer att fokusera på klimat- och sociala frågor. Regeringen förväntas presentera sin politik inom kort, med fokus på välfärd, ekonomi och grön omställning.

Analytiker menar att den nya koalitionen är historisk, då Moderaterne tidigare har varit i opposition mot Socialdemokratiet. Den nya regeringens mandat är svagt, med endast 87 mandat av 179 i Folketinget. Det innebär att man kommer att vara beroende av stöd från andra partier för att få igenom lagstiftning. Mette Frederiksen har dock uttryckt optimism och betonat vikten av samarbete över blockgränserna.

Regeringsbildningen har följts noggrant i hela Norden, och Sveriges statsminister har redan gratulerat Danmark. Det återstår att se hur den nya regeringen kommer att hantera utmaningar som inflation, energikris och det säkerhetspolitiska läget i Europa





