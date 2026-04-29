”Dansar med vargar”-skådespelaren Nathan Chasing Horse dömd till långt fängelsestraff

Nathan Chasing Horse, känd från filmen ”Dansar med vargar”, har dömts till minst 37 års fängelse för sexuella övergrepp mot tre kvinnor. Domen har väckt starka reaktioner och belyser problematik kring maktmissbruk.

Nathan Chasing Horse , skådespelaren mest känd för sin roll som Smiles A Lot i den Oscarsbelönade filmen ”Dansar med vargar”, har dömts till ett mycket långt fängelse straff.

Domen, som föll nyligen, innebär minst 37 års fängelse, med möjlighet till villkorlig frigivning först när han är 87 år gammal. Chasing Horse dömdes för en rad allvarliga brott, inklusive sexuella övergrepp mot tre kvinnor, varav en var endast 14 år gammal när övergreppen inleddes för ungefär 20 år sedan. Fallet har väckt starka reaktioner och belyser återigen problematik kring maktmissbruk och utnyttjande inom andliga och kulturella sammanhang. Chasing Horse hade en kort men minnesvärd skådespelarkarriär.

Han blev känd över en natt efter sin medverkan i ”Dansar med vargar” från 1990, där han spelade en ung siouxpojke som knöt en stark vänskap med Kevin Costners karaktär, John Dunbar. Hans naturliga charm och autentiska porträttering av en ung man i en brytningstid gjorde honom till en favorit hos publiken. Filmen, som vann sju Oscars, blev en enorm succé och etablerade Chasing Horse som en lovande skådespelare.

Trots detta fortsatte han inte med en omfattande skådespelarkarriär, utan medverkade därefter endast i en handfull tv-filmer. Hans roll i ”Dansar med vargar” förblev dock hans mest kända prestation och en viktig del av filmhistorien. Under inspelningen av filmen var Chasing Horse själv endast 13 år gammal, vilket gör domen och de anklagelser som framförts mot honom ännu mer tragiska och komplexa.

Anklagelserna mot Chasing Horse handlade om att han, i sin roll som andlig ledare inom Lakota-samhället, utnyttjade sin position för att begå övergrepp. Corena Leone-LaCroix, en av de kvinnor som vittnade mot honom, beskrev hur övergreppen hade påverkat hennes liv och hur de hade lämnat djupa sår. Rättegången var lång och känslomässigt påfrestande, och domen har väckt frågor om ansvaret för att skydda utsatta individer inom traditionella samhällen.

Domen understryker vikten av att ifrågasätta maktstrukturer och att säkerställa att alla, oavsett position eller kulturell bakgrund, hålls ansvariga för sina handlingar. Fallet har också lett till en diskussion om hur man bäst kan stödja offer för övergrepp och hur man kan förebygga att liknande brott begås i framtiden. Det är en mörk dag för Lakota-samhället och för alla som beundrade Nathan Chasing Horse som skådespelare och person.

Domen är en påminnelse om att ingen är över lagen och att rättvisan måste skipas, även när det är smärtsamt och komplicerat





moviezine / 🏆 9. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nathan Chasing Horse Dansar Med Vargar Övergrepp Dom Fängelse Lakota Film

United States Latest News, United States Headlines

Chasing Horse dömdes för sexuella övergrepp mot ursprungsbefolkningChasing Horse, en andlig ledare, dömdes för att ha utnyttjat sin position för att förgripa sig sexuellt på kvinnor och flickor från den amerikanska ursprungsbefolkningen under 20 år. Domen beskriver det som ett nät av övergrepp.

Read more »

Read more »

Read more »

Dansar med vargar-skådespelaren Nathan Chasing Horse får livstids fängelse”Dansar med vargar”-skådespelaren Nathan Chasing Horse får till livstids fängelse. ”Medicinmannen” döms för att systematiskt ha utnyttjat och våldtagit flickor och kvinnor från ursprungsbefolkningen. – Jag kommer aldrig få tillbaka min ungdom, säger Corena Leone-LaCroix, som var 14 när Chasing Horse våldtog henne.

Read more »

Read more »

Read more »