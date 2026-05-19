Danska Matas redovisar en omsättning i linje med förväntningarna, men lönsamheten under konsensus

Danska Matas redovisar en omsättning i linje med förväntningarna för det fjärde kvartalet 2025/2026, samtidigt som lönsamheten kom in under konsensus. Bolaget upprepar sina långsiktiga ambitioner och guidar för fortsatt tillväxt under 2026/27. Omsättningen steg 5,5 procent till 1 981 miljoner danska kronor, jämfört med konsensus på 1 968 miljoner. Den valutaneutrala tillväxten var 4,0 procent. Ebitda före jämförelsestörande poster uppgick till 226 miljoner kronor, mot väntade 236 miljoner. Ebitda-marginalen före jämförelsestörande poster blev 11,4 procent, jämfört med konsensus på 12,0 procent. Rörelseresultatet blev 58 procent lägre än väntat och uppgick till 31 miljoner kronor mot konsensus 73 miljoner. Resultatet före skatt uppgick till 11 miljoner kronor, jämfört med väntade 31 miljoner. För helåret 2026/27 väntar sig Matas en valutaneutral omsättningstillväxt på 2-6 procent samt en ebitda-marginal före jämförelsestörande poster på 14,0-14,5 procent. Bolaget föreslår oförändrad utdelning om 2,00 danska kronor per aktie. Bolaget lanserar även ett återköpsprogram på upp emot 100 miljoner danska kronor.

