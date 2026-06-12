Danska regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen mot Tyskland i ytterligare fyra månader på grund av allvarlig säkerhetssituation. Space X-aktien hade en stark debut på Nasdaq i New York och stängde på plus dryga 19 procent. Påve Leo XIV blev strandad på Kanarieöarna när hans flygplan gick sönder. Spaniens kung Felipe VI kom till undsättning. Påven hade varit i Spanien för att lyfta migranters situation och manade både människosmugglare och migranter att handla bättre.

Den danska regeringen har beslutat att förlänga gränskontroll en mot Tyskland i ytterligare fyra månader. Säkerhetssituation en i landet är allvarlig och det finns fortfarande ett terror- och sabotagehot mot Danmark, säger en talesperson från Danmarks Radio.

Därför är det viktigt att gränskontrollen mot Tyskland fortsätter. Space X-aktien hade en stark debut på Nasdaq i New York på fredagen och stängde på plus dryga 19 procent. Aktien hade en introduktionskurs på 135 dollar och steg till 150 dollar när handeln inleddes. Värdepappret fortsatte att klättra under dagen och stängde på 161,1 dollar.

Elon Musk blev världens första dollarbiljonär tack vare aktieintroduktionen. Påve Leo XIV blev tvungen att förlänga sin vistelse på Kanarieöarna när hans flygplan gick sönder. Spaniens kung Felipe VI kom till undsättning och lånat ut sitt privatjet. Påven hade varit i Spanien för att lyfta migranters situation och manade både människosmugglare och migranter att handla bättre.

En pojke dog efter att ha blivit skadad i en incident i Sandviken. Anhöriga är underrättade och polisen har upprättat en anmälan om vållande till annans död. Ukraina och Moldavien kommer att inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU på måndag. Det är en viktig steg för de två länderna.

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