Dansken William Osula knäcktes efter Eriksens kollaps

Dansken William Osula har fått en hjärtstartare efter att Eriksen kollapsade under en träningslandskamp. Enligt professorn Gunnar Gislason kan hjärtstartaren försöka bryta en för snabb hjärtrytm med elektriska impulser.

Dansken William Osula knäcktes efter Eriksen s kollaps, enligt professorn Gunnar Gislason. Eriksen s kollaps liknade det som skedde vid EM 2021. En implanterad hjärtstartare kan försöka bryta en för snabb hjärtrytm med elektriska impulser.

Det kan vara ganska intensivt för personen eftersom det är som att få en stöt med en vanlig hjärtstartare. Överläkaren nämner även att det finns andra möjliga orsaker till kollapsen, bland annat kan en mycket hög puls vid fysisk ansträngning i vissa fall skapa en situation där defibrillatorn reagerar. Eriksen lämnade sedan planen själv i Odense. Landslagsläkaren Morten Boesen har sagt att Eriksen mår bra och har skickat hälsningar till sina spelare att han är okej. Foto: BO AMSTRUP / EPA RITZAU SCANPI





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William Osula Eriksen Hjärtstartare Kollaps Träningslandskamp

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