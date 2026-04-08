Danskt politiskt läge i gungning: Regeringsbildning och Grönlandsfrågan

Det politiska landskapet i Danmark är i omvandling efter valresultatet, med komplexa regeringsförhandlingar och USA:s förnyade intresse för Grönland som centrala frågor. En stabil dansk regering är avgörande för Sveriges och Nordens säkerhet.

Öresundsvågorna gick höga efter påskhelgen då stormen Dave drog in. Denna händelse är symbolisk med tanke på det splittrade politiska läget i Danmark efter förra månadens val till Folketinget och USA:s president Donald Trumps förnyade utspel om Grönland på måndagskvällen. Tolv danska partier fick plats i Folketinget, och varken det röda eller det blå blocket säkrade en egen majoritet.

Mittenpartiet Moderaterne har svårt att utnyttja sin vågmästarroll efter att det borgerliga blå blocket försvagats ytterligare, till följd av att tre invalda folketingsledamöter lämnat eller uteslutits ur Liberal Alliance och Borgernes Parti. Samtidigt kan man konstatera att de stora partiernas tid verkar vara förbi i dansk politik. Socialdemokratiet, trots att de är valets förlorare, kvarstår som det största partiet med 21,9 procent av väljarnas stöd. Därefter följer fyra andra partier med mellan 9,1 och 11,6 procent. I ett pressmöte på måndagskvällen, som fokuserade på situationen i Iran, riktade USA:s president Donald Trump återigen kritik mot Nato och avslutade med orden: ”Det hela började med Grönland, om ni vill höra sanningen. Vi vill ha Grönland. De vill inte ge det till oss.” Detta nya utspel om Grönland kommer vid en kritisk tidpunkt för Danmark, där den avgående statsministern och kungliga undersökaren Mette Frederiksen (S) förhandlar om att bilda en ny regering. För att skapa en ny majoritetsregering över mitten krävs fler deltagande partier än i den avgående SVM-regeringen, som bestod av Socialdemokratiet, liberala Venstre och Moderaterne. Trumps uttalanden om Grönland ger ny näring till spekulationerna om en ny blocköverskridande majoritetsregering, där SVM-regeringen eventuellt utvidgas med exempelvis Radikale Venstre och Konservative. Detta ses som Moderaternes partiledare och avgående utrikesministern Lars Løkke Rasmussens dröm, men anses hittills vara mycket svårt att förverkliga. En center-vänsterregering med flera röda partier bedöms också vara en möjlig utväg, men det skulle kräva att Løkke överger sin röda linje gentemot Enhedslisten – vilket kan jämföras med Centerpartiets röda linje gentemot Vänsterpartiet i Sverige. Det är viktigt att vi på den svenska sidan av Öresund inte bara betraktar den danska regeringsbildningen som ett spännande politiskt spel. En stabil och stark regering i Danmark är av stor betydelse för Sveriges och Nordens säkerhet och framtid. Tillsammans är vi starka, och detta gäller inte enbart frågor om Nato, försvar och beredskap. Det handlar också om de tillväxtmöjligheter som uppstår genom gemensamma satsningar på infrastruktur, forskning och energiförsörjning. En ny energikris hotar, särskilt nu när oljefartygen inte längre fritt kan passera Hormuzsundet. Det nordiska samarbetet är viktigare än någonsin tidigare. Regeringsbildningen är en nationell angelägenhet. När den är avslutad är det dock av största vikt att vi i de nordiska grannländerna snabbt välkomnar den nya danska regeringen för att säkerställa ett fortsatt och förstärkt gott samarbete. Johan Wessman, vd för det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet, understryker detta





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Danmark Regeringsbildning Grönland Politik Nordiskt Samarbete

United States Latest News, United States Headlines

