Darker Tone Against Hbtqi-Persons Online, According to Report

The report on anti-hbtqi sentiment in digital spaces has a bleak outlook, according to the report. The study by Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) analyzed 4,026 comments from 90 open threads on Facebook, X, TikTok, and Flashback between 2024 and 2026. The comments expressed opinions on the presence of hbtqi individuals but not their visibility. Some comments were derogatory and dehumanizing, with emojis like vomiting and disgust being the most common. The study also interviewed 20 individuals with hbtqi-related public engagement, who reported feeling unsafe in their physical lives due to online hate and threats. The situation has worsened over the years, with hate speech becoming more prevalent and normalized.

"Ojämlikheten är en mörk bild som målas upp", säger jämställdhetsminister Nina Larsson (L), om rapporten om fientlighet mot hbtqi-personer i digitala miljöer. Arkivbild. Bild: Fredrik Hagen/NTB/TT Hån, konspirationsteorier och kräkemojis.

Tusentals kommentarer har granskats av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), i en studie om hbtqi-fientlighet på nätet. FOI har gått igenom 4 026 kommentarer från 90 öppna trådar mellan år 2024 och 2026 på Facebook, X, Tiktok och Flashback. Kommentarerna uttrycker bland annat åsikter om att hbtqi-personer får finnas, men inte synas. Vissa hånar och förlöjligar, och ibland används emojis - vanligast är de som uttrycker illamående och äckel.

Flest fientliga kommentarer fanns på X, som också hade färst antal stöttande kommentarer. - Vi kunde se att de fientliga kommentarerna blev fler när det hände något relaterat till hbtqi-frågor, till exempel när könstillhörighetslagen inträdde, säger Sara Brunnberg, enhetschef vid FOI. Tonen mot hbtqi-personer på nätet har blivit värre, enligt RFSL. Runt 2016 syntes ett skifte och sedan dess har situationen accelererat.

- I dag kan folk skriva saker som ingen ens reagerar på, som för tio år sen hade setts som väldigt grova, säger RFSL:s förbundsordförande Lovise Brade Det kan bland annat förklaras med ett mer polariserat politiskt klimat, både i Sverige och världen, tror hon - men också med en ökad synlighet. - När fler hbtqi-personer vågar vara mer öppna och visa de vi är, är det inte ovanligt att hatet blir mer synligt. I materialet fanns också positiva kommentarer.

Till exempel kunde fler positiva kommentarer på ett Facebookinlägg innebära en större sannolikhet att dessa syntes högt upp i kommentarsfältet. FOI har också intervjuat 20 personer som har någon form av offentligt hbtqi-engagemang. Hat och fientlighet på internet fick flera av dem att känna sig otrygga i det fysiska livet. Vissa funderar på att lämna plattformarna, eller deltar inte lika aktivt.

- Det värmde att se att de positiva kommentarera har effekt, men överlag är det en mörk bild som målas upp, säger jämställdhetsminister Nina Larsson (L). - Det här är inte isolerat. När man tittar på internationella studier ser man att det finns krafter bakom rörelserna. Vi måste veta mer om nuläget för att kunna hitta rätt åtgärder och möta det här





