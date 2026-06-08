Darling Mearas: En häst som slog hårt på familjen

Darling Mearas var en häst som tillhörde uppfödaren och ägaren Calle Wihlborg. Hon inledde sin karriär med tre raka segrar under Stefan Perssons träning, följt av segrer i Svenskt Trav-Oaks och EM för ston. 2019 flyttades hon till USA och till Åke Svanstedt, vilket resulterade i ett världsrekord på 1.08,2 över 1609 meter på Meadowlands. Trots alla framgångar drabbades familjen av en svår sjukdom, då Darling Mearas blev opererad flera gånger och fick stanna på djursjukhuset i fem veckor. Till slut tog bakterien över och spred sig till hela benet, och familjen tvingades ta beslutet att avliva henne.

Darling Mearas , en häst som tillhörde uppfödare n och ägaren Calle Wihlborg , var en stor framgång för familjen. Hon inledde sin karriär med tre raka segrar under Stefan Persson s träning, följt av segrer i Svenskt Trav-Oaks och EM för ston. 2019 flyttades hon till USA och till Åke Svanstedt , vilket resulterade i ett världsrekord på 1.08 ,2 över 1609 meter på Meadowlands .

Trots alla framgångar drabbades familjen av en svår sjukdom, då Darling Mearas blev opererad flera gånger och fick stanna på djursjukhuset i fem veckor. Till slut tog bakterien över och spred sig till hela benet, och familjen tvingades ta beslutet att avliva henne. Darling Mearas segern i Svenskt Trav-Oaks är en seger som slår allra högst under hennes karriär, och det faktum att Stefan Persson vann med henne är en speciell aning för familjen.

Calle Wihlborg berättar att det var extra häftigt att det var Stefan Persson som vann med henne, och att deras relation till honom är fin än i dag, mycket tack vare Darling





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