Datafisher revolutionerar complianceutbildningar med personlig anpassning – 30% rabatt för nya kunder

Datafisher erbjuder nya kunder 30% rabatt på sina anpassade complianceutbildningar i 12 månader. Genom att skräddarsy innehållet efter organisationens värderingar och verkliga situationer ökar engagemanget och kunskapsnivån, vilket stärker företagskulturen och minskar risker.

Datafisher erbjuder nu en förmånlig kampanj för nya kunder, där de kan teckna ett abonnemang med 30% rabatt under de första 12 månaderna. Detta innebär en månadskostnad på endast 419 kr, jämfört med ordinariepriset på 599 kr. Alla angivna priser inkluderar moms. Många organisationer investerar betydande resurser i complianceutbildningar, men ofta saknas långsiktig effekt.

Pavlos Ylinen, VD och grundare av det nordiska compliancebolaget Datafisher, identifierar en central orsak: bristande relevans för användarna. Han menar att standardiserade utbildningar, ofta framtagna ur ett strikt juridiskt perspektiv, misslyckas med att förankra sig i den dagliga verksamheten. När medarbetare inte känner igen sig i de scenarier och situationer som presenteras, reduceras utbildningen till enbart en administrativ uppgift som ska bockas av. Kontrasten är tydlig när utbildningsinnehållet istället speglar organisationens egna värderingar, ledarskap och verkliga arbetsförhållanden. Då ökar medarbetarnas engagemang och förståelse för varför informationen är viktig. Datafishers metodik bygger på att förstärka företagskulturen genom att återspegla verkligheten. Bolaget utgår från sin egen, benchmarkade best practice-data och anpassar sedan innehållet, tonen och den visuella identiteten för varje enskild kund. Resultatet är en djupare förståelse för policyer och en ökad förmåga hos medarbetarna att identifiera potentiella risker i sitt dagliga arbete. Organisationer som implementerar dessa skräddarsydda utbildningsprogram rapporterar konsekvent högre deltagandenivåer och förbättrade kunskapsresultat. Mätningar från både Datafisher och deras kunder visar på mycket höga nöjdhetspoäng bland deltagarna, där en överväldigande majoritet uppger att de känner sig bättre rustade att hantera compliancefrågor. Pavlos Ylinen framhäver att complianceutbildningar tjänar två primära syften: att minimera både regulatoriska och anseendemässiga risker, samt att stärka företagets interna kultur – en aspekt som blir särskilt viktig för företag som vuxit genom förvärv. När utbildningen är korrekt utformad, smälter dessa mål samman. Han förklarar vidare att när medarbetare ser sina egna värderingar, sitt varumärke och sina vardagliga situationer i utbildningsmaterialet, integreras compliance naturligt i företagets arbetssätt. Det är först när utbildningen upplevs som relevant som den får verklig genomslagskraft och kan transformeras från en ren administrativ plikt till ett kraftfullt verktyg för att bygga en starkare företagskultur. Datafisher Oy är en ledande nordisk aktör inom etik- och complianceutbildningar. Företaget, som grundades i Finland år 2000, kombinerar beprövade metoder med omfattande anpassningsmöjligheter för sina kunder. De erbjuder digitala utbildningslösningar och en egen plattform för lärandehantering (LMS), med verksamhet från kontor i Helsingfors och Stockholm. Deras erbjudande till nya kunder med 30% rabatt på ordinarie pris under 12 månader är ett tydligt exempel på deras engagemang för att göra compliance mer tillgängligt och effektivt





Complianceutbildning Datafisher Företagskultur Riskhantering Personalutbildning

