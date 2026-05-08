DC's 'Bane-och-Deathstroke-film' in early development with Greg Mottola as director, potential casting ideas

The article discusses the possibility of a film featuring Bane and Deathstroke, two popular DC Comics characters, with Greg Mottola, who has previously worked for DC, being considered as the director. The film is currently in the early development stage, with a script still missing, similar to how Marvel has managed to produce films despite script issues. The article also mentions potential casting ideas for the characters, such as the actor who played Lyonel Baratheon in 'A Knight of the Seven Kingdoms' in the 'Mortal Kombat II' series.

Greg Mottola , som DC har 'högt upp önskelistan' för att regissera filmen. Mottola har jobbat åt DC sedan tidigare, som regissör i andra säsongen av 'Peacemaker', där han bland annat stod för det avsnitt därDeadline skriver vidare att Bane -och- Deathstroke -filmen fortfarande är i ett tidigt utvecklingsstadie (manus saknas, till exempel, vilket iochförsig inte alltid hindrat konkurrenten Marvel från att låta kamerorna rulla).

Det är inte nödvändigtvis säkert att filmen överhuvudtaget blir av, eller att Mottola till syvende och sist får regissörsjobbet. När det kommer till Bane och Deathstroke så är ingen av dem en nykomling på biodukarna. Bane såg vi porträtterad avPersonligen hade jag gärna sett en film med Bane och Deathstroke: bägge är coola karaktärer, som förtjänar mer uppmärksamhet på vita duken. Frågan är bara vilka som skulle kunna spela dem?

Jag kan tänka mig att 'Mortal Kombat II'-aktuelle, som imponerade stort som Lyonel Baratheon i 'A Knight of the Seven Kingdoms'. Dessa är dock bara mina egna drömmar och önskemål: vilka som får rollerna, och om filmen ens blir av, återstår att se.26 år gammal thriller med Izabella Scorupco streamar nu: 'Mitt livs största utmaning'Kvällens sci-fi-action bjuder på 90 minuters 'farlig urtidsfantasi'. Efter fem års ventetid: Netflix' mørke krimserie er tilbake med en spennende ny seson





moviezine / 🏆 9. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DC Comics Greg Mottola Bane Deathstroke Film Casting Early Development

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Utmaningar och tillväxtmöjligheter för svenska småföretag i en orolig tidEn djupdykning i hur svenska små och medelstora företag hanterar global instabilitet och den avgörande roll EKN spelar för att möjliggöra export och regional tillväxt genom finansieringsstöd.

Read more »

Besqab och ALFA Development förvärvar byggrätter för cirka 400 nya bostäder i SolnaBesqab AB (publ) ('Besqab') har ingått avtal avseende förvärv av cirka 400 nya bostadsbyggrätter inom fastigheterna Gelbgjutaren 3, 4, 10, 13, 14 samt 17 i Södra Hagalund i Solna. Byggrätterna förvärvas inom ramen för ett joint venture mellan Besqab och ALFA Development, genom en bolagsaffär med Humlegården Fastigheter.

Read more »

Premiärdatum ”Strandhotellet” säsong 4 på ViaplayMattias Bergqvist skriver om nöje, tv, film och streamingtjänster på Expressen.

Read more »

Huawei lanserar Watch Fit 5-serien i SverigeHuawei släpper de nya smartklockorna Watch Fit 5 och Fit 5 Pro med fokus på lång batteritid, hälsoövervakning och omfattande träningsstöd för både Android och iPhone.

Read more »

Recension: Billie Eilish och James Cameron gör film ihop.Billie Eilish ”Hit me hard and soft. The tour”, gjord i samarbete med James Cameron visar att konsertfilmen fått en nytändning som genre.

Read more »

Detaljerna om Jocke och Jonnas nya bröllopsserie i TV4Mattias Bergqvist skriver om nöje, tv, film och streamingtjänster på Expressen.

Read more »