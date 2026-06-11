De skärpta villkoren för friskolor träffar fel och det blir Malmös elever som får bära konsekvenserna

Sydsvenskans granskningar av flera skol- och förskoleverksamheter i Malmö har visat något som alla måste ta på allvar. Skattemedel har kunnat generera stora vinster samtidigt som elever mött obehöriga lärare, bristande stödinsatser och kvalitetsbrister. Elever har rätt till undervisning av hög kvalitet, behöriga lärare och det stöd de behöver för att lyckas i skolan. När huvudmän inte lever upp till sitt ansvar ska det få konsekvenser. Granskningarna har väckt berättigade frågor om hur skattemedel används och hur kvaliteten i skolan ska säkerställas för Malmös barn och elever. Därför är det naturligt att regeringen vill agera. Men regeringens lagrådsremiss Skärpta villkor för friskolesektorn väcker samtidigt en viktig fråga: Är de föreslagna åtgärderna riktade mot de problem som faktiskt har identifierats?varit en del av Malmö.

De skärpta villkor en för friskolor träffar fel och det blir Malmö s elever som får bära konsekvenserna, skriver artikelförfattaren. Sydsvenskans granskningar av flera skol- och förskoleverksamheter i Malmö har visat något som alla måste ta på allvar.

Skattemedel har kunnat generera stora vinster samtidigt som elever mött obehöriga lärare, bristande stödinsatser och kvalitetsbrister. Elever har rätt till undervisning av hög kvalitet, behöriga lärare och det stöd de behöver för att lyckas i skolan. När huvudmän inte lever upp till sitt ansvar ska det få konsekvenser. Granskningarna har väckt berättigade frågor om hur skattemedel används och hur kvaliteten i skolan ska säkerställas för Malmös barn och elever.

Därför är det naturligt att regeringen vill agera. Men regeringens lagrådsremiss Skärpta villkor för friskolesektorn väcker samtidigt en viktig fråga: Är de föreslagna åtgärderna riktade mot de problem som faktiskt har identifierats?varit en del av Malmö. Sedan 1880 har generationer av Malmöelever fått sin utbildning hos oss. Idag är vi en idéburen stiftelse utan vinstsyfte.

Vi har inga ägare, inga utdelningar och inga vinstintressen. Varje överskottskrona återinvesteras i undervisning, elevstöd, personal och lärmiljöer. Det är också viktigt att komma ihåg att fristående huvudmän ser mycket olika ut. De problem som Sydsvenskans granskningar synliggjort handlar om bristande kvalitet, otillräckligt stöd till elever och stora vinstuttag.

Men förutsättningarna skiljer sig kraftigt mellan olika verksamheter.som om alla huvudmän verkar under samma villkor riskerar att träffa betydligt bredare än de problem man vill komma åt. Om problemen handlar om bristande kvalitet och stora vinstuttag, varför riktas då flera av åtgärderna även mot huvudmän som saknar vinstintresse och som återinvesterar sina resurser i verksamheten?som granskningarna beskriver handlar inte främst om skolors lokalisering, organisationsform eller möjligheten att förändra verksamheten.

De handlar om elever som inte fått det stöd de behöver, om undervisning som bedrivits av obehörig personal och om huvudmän som inte tagit sitt ansvar för kvaliteten. När problemen ser ut på det sättet måste också lösningarna fokusera på kvalitet, kompetensförsörjning, uppföljning och tillsyn. Stark tillsyn, ekonomisk transparens och tydliga sanktioner mot huvudmän som inte lever upp till sitt uppdrag är nödvändiga för att upprätthålla förtroendet för skolan.

Huvudmän som brister i kvalitet eller inte ger elever det stöd de har rätt till ska möta skarpa konsekvenser och kunna förlora sitt tillstånd. Men flera av förslagen riskerar samtidigt att öka administrationen och minska handlingsutrymmet även för verksamheter som redan håller hög kvalitet.vid förändringar av verksamheten och mer omfattande tillståndsprocesser innebär längre handläggningstider, större osäkerhet och ökade kostnader – utan att det i sig leder till fler behöriga lärare, starkare elevstöd eller bättre undervisning.

För idéburna verksamheter finns inga ägare och inga vinster att ta av när kostnaderna ökar. När resurser binds upp i administration minskar i stället möjligheterna att investera i undervisning, elevhälsa, kompetensutveckling och rekrytering av behöriga lärare. Resultatet riskerar att bli mindre resurser nära eleverna, trots att syftet med reformerna är det motsatta. Vår stad har stora skillnader i elevers förutsättningar och ett ständigt behov av att stärka kunskapsresultat, trygghet och likvärdighet.

Då behöver varje skattekrona användas så nära elevernas lärande som möjligt. Sverige behöver därför en mer träffsäker skolpolitik. Om målet är att stärka kvaliteten i skolan bör reformerna fokusera på det som sker i klassrummet: undervisningens kvalitet, lärarkompetens, elevstöd och huvudmännens ansvarstagande.stora vinstuttag och idéburet ansvarstagande riskerar att träffa fel. Och när reformer träffar fel är det ytterst Malmös elever som får bära konsekvenserna





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