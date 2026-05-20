De svenska politikerna minglade med Naots generalsekreterare i en festlig atmosfär

Under fredagens evenemang i Helsingborg träffa politikerna Naots utrikesminister Mark Rutte och svenska politikerna med sina respektive ministrar efter en rapp erfarenheter dag med Kustbevakningen. Inledningsvis arrangerades en festlig middag på Sofieros slott, följt av en bordning med övningar med Kustbevakningen, Nationella insatsstyrkan och Försvarsmakten. Efterbordningen avslutades med en dragning och en festlig middag.

Det var en på topp-stämning när politiker och Naots generalsekreterare Mark Rutte minglade på Kustbevakningen s övervakningsfartyg Amfitrite i Helsingborg med sällskap av försvarsminister Pål Jonson, utrikesminister Maria Malmer Stenergard, ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och nationella säkerhetsrådgivaren Jan Knutsson.

De testade en övning med Kustbevakningen innan en bordning där man övade med enheterna Försvarsmakten, Nationella insatsstyrkan och Kustbevakningen. Efteråt hände det en dragning av Kustbevakningens generaldirektör, Lena Lindgren Schelin, och avslutades med en festlig middag där man fick njuta av förrätt av kokt sparris med hollandaise, ramslöksolja, rädikroppar och krasse, till varmrätt oxfilé serverad med rostad svartpeppar, konjakssås och ragu. Smitliga diskussioner fördes om det arbete som dras på mot skuggflottan och falskflaggade fartyg på svenska vatten





