En expert inom vägteknik ifrågasätter grunden för dubbdäcksförbudet och menar att moderna dubbdäck faktiskt bidrar till både trafiksäkerhet och en renare miljö, samtidigt som alternativet kan förvärra luftkvaliteten.

På många håll i vårt avlånga land införs allt oftare restriktioner mot användandet av dubbade vinterdäck. Syftet med dessa förbud är att reducera mängden partiklar i luften och därigenom minska den totala miljö belastningen. Dock möter denna politik stark kritik från experter inom området. Anders Huvstig, en framstående specialist på vägteknik , avfärdar dessa argument som ogrundade och baserade på föråldrad forskning.

Han menar att den nuvarande synen på dubbdäckens negativa miljöpåverkan bygger på beräkningar som är över fem decennier gamla, beräkningar som inte tar hänsyn till dagens teknologiska framsteg och förutsättningar. Enligt Huvstigs expertis är moderna dubbdäck faktiskt en tillgång, både ur ett perspektiv av ökad trafiksäkerhet och en förbättrad miljö. Argumentet att minskad användning av dubbdäck skulle leda till en positiv miljöeffekt vänds i själva verket till sin motsats, enligt Huvstig. En minskad dubbdäcksanvändning innebär en ökad efterfrågan på alternativa metoder för halkbekämpning. Det finns en tydlig motvilja mot att använda sig av salt som ett primärt medel för att bekämpa is och snö på vägarna, delvis på grund av dess potentiella skadeverkningar på vägbeläggningar och ekosystem. Som en konsekvens ser vi en allt större användning av grus för halkbekämpning. Eftersom användningen av naturgrus inte rekommenderas av miljöskäl, dominerar bergkrossgrus marknaden. Problemet med bergkrossgrus är att dess korn är fulla av mikroskopiska sprickor. Dessa sprickor leder till att delar av gruset successivt mals ner till ett mycket finkornigt material, liknande stenmjöl. Detta finkorniga damm virvlar sedan upp i luften, särskilt när det sopas från vägarna. Huvstig ger ett konkret exempel: den som ser hur en gata i ett villaområde sopas, där trafiken är försvinnande liten jämfört med större stadsgator, kan omedelbart observera hur stora mängder damm yr upp runt sopborsten. Detta damm består i hög grad av just de finfördelade partiklarna från gruset, vilket direkt bidrar till försämrad luftkvalitet. Vidare lyfter Anders Huvstig fram en aspekt av dubbdäckens funktionalitet som ofta förbises: deras förmåga att öka friktionen. Dubbarna fungerar som små blästerverk som på ett effektivt sätt rengör och texturerar vägbeläggningen. Denna process resulterar i en ökad friktion mellan däcket och vägen, vilket är en direkt positiv faktor för trafiksäkerheten. Ökad friktion innebär kortare bromssträckor och bättre väggrepp, särskilt under kritiska vinterförhållanden med is och snö. Att förbjuda dubbdäck kan alltså paradoxalt nog leda till sämre väggrepp och därmed ökad risk för olyckor. I stället för att enbart fokusera på dubbdäckens utsläpp, menar Huvstig att man bör se till helheten av trafikens påverkan på miljön och säkerheten. Dagens dubbdäck är konstruerade för att minimera slitaget på vägbanan jämfört med äldre modeller, och deras bidrag till ökad trafiksäkerhet är betydande. Det är dags att omvärdera de gamla antagandena och basera beslutsfattande på modern forskning och praktisk erfarenhet. En djupare förståelse för dubbdäckens roll i ett komplext system som involverar både trafiksäkerhet och miljö är nödvändig för att fatta välgrundade beslut som gynnar samhället i stort. Debattartikeln i sin helhet ger en djupare inblick i Anders Huvstigs resonemang och hans argument för en mer nyanserad syn på dubbdäckens plats på våra vägar





feber / 🏆 12. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dubbdäck Miljö Trafiksäkerhet Partikelutsläpp Vägteknik

United States Latest News, United States Headlines

