Debatt om det generiska pronomenet man i svenskan

En genomgång av pronomenet mans historia, användning och betydelse i svenska språket, samt debatten kring att ersätta eller avskaffa det för att uppnå jämställdhet.

Ordet man hör till de vanligaste orden i svenska språket och det finns många åsikter kring både dess existens och betydelse. Den mest radikala åsikten är att ordet inte ska användas alls, varken i tal eller skrift.

Argumentet är att ordet kan kopplas till substantivet man, vilket kan uppfattas som oaméställt om man strävar efter ett jämställt språk. Det är en minoritet som delar denna åsikt. För de flesta är det självklart att skilja på substantivet och pronomenet, men det har funnits en grupp språkliga aktivister som vill ersätta pronomenet med alternativ som en eller man.

I stället för hans har hemma brukat säga Man ska inte ljuga, föreslås En ska inte ljuga, vilket är enklare att genomföra i skrift där datorns ordbehandlingsprogram kan hjälpa till. Få skulle klara ett sådant språköversättning i tal. Denna tendens har främst förekommit inom humaniora och samhällsvetenskap, särskilt bland unga kvinnliga skribenter. Även i Göteborgs-Posten har det förekommit texter som följde detta mönster, oftare på kultursidorna än på nyhetssidorna.

Numera är det sällsynt. För oss som vuxit upp med ett vardagligt och dialektalt bruk blir det ett stilbrott i akademisk text, som när det står när en ska verifiera hypotesen. En tar sig över pannan! Det svenska pronomenet man fungerar ofta som ett generiskt pronomen som syftar på alla människor, som i meningen Man ska inte ljuga.

Denna vida betydelse kan begränsas av den språkliga omgivningen, exempelvis i meningen I Italien äter man pasta. Här kan det syfta på att italienare äter pasta snarare än mänskligheten i stort, eller att vi alla tar med oss matvanorna när vi reser. Meningen kan också begränsas till det egna jaget, som i Ibland tänker man på sina gamla lekkamrater på Lövskogsgatan. Mer än så kan inte betydelsen begränsas - från mänskligheten till en enskild individ.

Det är intressant att vi kan växla perspektiv inom samma yttrande: Jo, jag vann loppet, men man får inte tro att man är världsmästare för det. Här syftar först talaren på det specifika loppet, för att sedan fortsätta med en mer allmän reflektion. Vi är skickliga på sådana perspektivskift i svenskan. Det sker med automatisk i talet och lyssnaren förstår utan att behöva tänka efter.

Det finns även andra fall som borde vara knepiga men som inte tycks orsaka bekymmer: Inom regeringen försöker man begränsa utgifterna, men nu misstänkliggör man på motståndarsidan de här ambitionerna. Här skiftar man från meningsfränder till meningsmotståndare, från vänner till fiender. Det går fort, men som regel utan problem för den som läser eller lyssnar. Det generiska pronomenet man har vi haft i svenskan sedan 1200-talet.

Det är vanligt, enkelt och påfallande flexibelt. Det bör vårdas snarare än bekämpas, eftersom det är en fungerande del av vårt språk som möjliggör smidig kommunikation utan konstant repetition av substantiv eller genustypade pronomen. Språket utvecklas naturligt, men att försöka avskaffa ett så väl fungerande verktyg som man kan leda till onödigen byråkrati och förvirring i både skrift och tal





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