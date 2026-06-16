Debatt om straffbarhetsålder skymmer den verkliga utmaningen: Återintegrering av unga förövare

Den politiska debatten om sänkning av straffbarhetsåldern har avledt uppmärksamheten från det verkliga problemet: hur samhället ska hantera och återintegrera unga våldsverkare för att förhindra återfall och främja deras framtid samt säkerställa att de blir nyttiga medborgare.

Problem med debatten om straffbarhetsålder är att den skymmer det egentliga problemet. Under 2025 har antalet 13-14-åringar misstänkta för allvarliga våldsbrott tredubblats, från mord till vapenbrott.

Moderaternas förslag att sänka ålder till 13 år möttes av kritik från experter och barnombudsmannen då det saknas vetenskapliga belägg för att det minskar kriminaliteten. Socialdemokraterna försökte inte verka mindre hårda och poängterade att 14-åringar kan fängslas. Den centrala frågan är dock hur vi gör unga våldsverkare till fungerande medborgare på lång sikt. Straff bör ibland innefatta förvar men fokus måste ligga på återintegrering, psykologisk behandling, familjestöd och hur de kan ta ansvar och gottgöra offer.

Tävlingen om att vara tuffast döljer att alla unga förövare en dag kommer släppas - frågan är vilka människor vi vill de ska vara då. Gunnar Strömmer och Teresa Carvalho har varit tysta om detta





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Straffbarhetsålder Ungdomsbrottslighet Återintegrering Moderaterna Socialdemokraterna

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