En artikel kritikerade ungerska politik i Östersjön och lanserade en lösning för framtiden. I artikeln nämndes behovet av stabila kvoter och samverkan för investeringar i svensk beredningskapacitet.

Fiskets framtid är ett grundläggande samhällsintresse. Kriserna i vår omvärld ger frågan ett större allvar än på länge, skriver debattören. Engagemanget för Östersjön är med rätta stort bland svenska politiker, både på nationell och EU-nivå.

När EU-parlamentet nu antagit nya ramar för Östersjöns framtid måste implementeringen utgå från en långsiktig approach som åtgärdar snarare än förvärrar de utmaningar som är tänkta att lösas, skriver Anna-karin Trixe, vd på Vi svenska fiskare. I dag ser vi positiva effekter av politiska förändringar, men mycket återstår att göra för att Östersjön ska bli ett välmående hav. En utveckling i Östersjön sedan efterkrigstiden anses som ett samhällsmisslyckande. Klimatförändringar, övergödning, miljögifter och andra faktorer har alla en negativ påverkan.

Men det är viktigt att poängtera att miljörörelsen har tidigare sett, förstod och drivit på förändringar. Vi svenska fiskare vill vara en del av lösningen och har lanserat en Östersjöstrategi med konstruktiva förslag för Östersjöns framtid. Vi ställer oss bakom visionen om att stötta lokala kustnära fisket, som är viktigt för Sverige, vår livsmedelsberedskap och levande kustsamhällen. Förslag som nu finns på bordet leder inte rätt, till exempel utflyttningen av trålgränsen, som slår fel för lokala kustfisket.

För att nå målen i livsmedelsstrategin måste trålgränsen utformas för att möjliggöra att det lokala kustnära fisket överlever. Infrastruktur som möjliggör landning till konsumtion i Sverige behövs för att stärka det lokala kustnära fisket och bidra till en fungerande infrastruktur. Offentliga aktörer, konsumenter, livsmedelsgrossister och butiker måste bestämma sig för att stötta den lokala fisken. För att undvika att förstöra traditioner och näring kan det vara lämpligt att stärka samverkan för investeringar i svensk beredningskapacitet längs Östersjön.

Kvoter som sätts på den lägsta nivån och stabila kvoter över åren kan hjälpa till att bygga bestånden och bidra till hållbar förvaltning. Vi vill se en långsiktig hållbar förvaltning genom en ekosystembaserad rådgivning, med ökad transparens och förbättringar av ICES råd





