Debatt: Starkare statlig styrning behövs för idéburna förskolor

Debattörer från Idéburna skolors riksförbund skriver om behovet av starkare statlig styrning för att säkerställa likvärdiga villkor och bevara mångfalden av idéburna förskolor.

Utan en fungerande statlig reglering hotas inte bara kvaliteten, utan också möjligheterna att driva idéburna förskolor, skriver debattörer från Idéburna skolors riksförbund. Kommunerna ansvarar för tillståndsprövning och tillsyn av enskilda huvudmän som vill driva eller driver förskola . Men utan en fungerande statlig reglering hotas inte bara likvärdigheten och kvaliteten, utan också möjligheterna att driva idéburna förskolor. Detta understryker behovet av ett tydligare statligt ramverk för hur kommunerna ska sköta tillståndsprövning och tillsyn av fristående förskolor.

En likvärdig förskola som genomsyras av trygghet och kvalitet är av största vikt för barns välmående, lärande och utveckling – och därmed för vårt framtida samhälle. Det är viktigt att understryka att en likvärdig förskola inte behöver vara likformig. I dag finns cirka 1360 små idéburna, icke-vinstutdelande förskolor som skapar en mångfald av alternativ för barn och föräldrars olika behov och önskemål. Dessa förskolor är ofta föräldra- eller personalkooperativ som drivs med lokalt engagemang. De präglas ofta av särskilda pedagogiska inriktningar som Montessori, utepedagogik eller Waldorf.

För att uppnå en förskola där alla barn får jämlika förutsättningar i en mångfald av olika alternativ, behövs tydligare ramar för hur tillståndsprövning och tillsyn ska gå till. Kommunerna ska bland annat genomföra ägar- och ledningsprövning för att säkerställa att huvudmännen uppfyller kraven på ”insikt”, ”lämplighet” och ”ekonomiska förutsättningar”. Skolinspektionens rapport från 2025 visar att rutinerna och metoderna för denna bedömning ofta är bristfälliga och att kvaliteten på prövningen därför varierar. Detta pekar på en utmaning i statens arbete för att åstadkomma en likvärdig förskola.

Skolverkets vägledning för hur kommunerna ska sköta tillsynen är inte heller tillräckligt styrande. Riksrevisionens bedömning är att detta bidrar till en olikvärdig tillsyn av kommunala och enskilda huvudmän. De bristfälliga statliga riktlinjerna leder till stora skillnader i villkoren för fristående förskolor. Ett exempel är hur statsbidragen fördelas. Vissa kommuner ger hela beloppet till varje förskola, medan andra använder en del av bidraget för att anställa en person med tillsynsansvar. Ett annat exempel är att vissa kommunala förskolor får ekonomiskt stöd för extra insatser, medan fristående förskolor inte får detta.

Uppenbart är att bristen på nationellt sammanhållen systematik leder till att olika förskolor får olika förutsättningar – vilket hotar verklig mångfald och därmed reell valfrihet. En undersökning från 2016 visar att två av tre kommuners tillsynsarbete över hur förskolorna når läroplanens mål och uppdrag behöver utvecklas. Små enskilda förskolor saknar ofta kapacitet för att ta del av generellt skolutvecklingsstöd från Skolverket, enligt Riksrevisionen. Men på idéburna förskolor väger ofta småskalighet, samt personalens engagemang och ansvarstagande, upp bristen på stöd för verksamhetens kvalitet och utveckling.

Trots att idéburna förskolor ingår i kommunens totala utbud får de ofta sämre förutsättningar att driva sin verksamhet i jämförelse med kommunala förskolor. Många förespråkar därför att tillståndsgivning och tillsyn i stället ska centraliseras till Skolinspektionen, som för fristående skolor. Detta skulle dock kunna försvåra hänsyn till lokala anpassningar, inflytande och samverkan mellan kommuner och idéburna förskolor. Därför är det bra att kommunerna har ansvaret, men en betydligt starkare statlig ramstyrning behövs för att öka likvärdigheten och skapa lika villkor mellan fristående förskolor i olika kommuner samt mellan de kommunala och de idéburna förskolorna.

Sveriges idéburna förskolor är en viktig del av vårt civilsamhälle och bidrar med ökad mångfald och medborgerligt engagemang, liksom ansvarstagande utifrån samhällsnyttiga drivkrafter i stället för vinstintresse. Det nuvarande bristfälliga systemet hotar idéburna förskolors existens och riskerar att leda till ett förskolesystem med enbart kommunala och koncernägda förskolor.





