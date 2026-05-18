Debattartikel: Sverige är inte kravlöst

En kritiker till påståendet om att Sverige är kravlöst ser kraven som höga och fördärvliga, samtidigt som de konsekvenser som uppkommer är orimliga. Författaren påpekar att systemet snarare är väldigt strikt och leder till att människor utvisas trots arbete, familjer splittras trots etablering, barn rycks upp ur det enda land de känner.

Detta är en debattartikel. Jag har företrätt människor som försöker göra rätt för sig: arbeta, betala skatt, bygga ett liv. Deras verklighet präglas inte av kravlöshet – utan av ett system med mycket höga och ofta svårförutsägbara krav, skriver undertecknaren.

DEBATT. Det har blivit ett återkommande påstående i svensk politik: att Sverige är kravlöst. Att människor kan komma hit, få uppehållstillstånd – och sedan leva utan motprestation. Jag har arbetat som ombud i migrationsärenden i över 25 år.

Jag har företrätt människor som försöker göra rätt för sig: arbeta, betala skatt, bygga ett liv. Deras verklighet präglas inte av kravlöshet – utan av ett system med mycket höga och ofta svårförutsägbara krav. Den som söker arbetstillstånd måste ha ett arbete ordnat innan inresa. En anställningserbjudande måste finnas.

Lönen ska motsvara kollektivavtal och det lön som staten har bestämt dvs. 29 680 kr/månad. Försäkringar (4st) ska vara korrekta från första dagen. Tjänsten ska ha annonserats inom EU. Ett enda misstag – ofta från arbetsgivarens sida – kan leda till att tillståndet återkallas.

Jag har företrätt personer som arbetat i flera år, betalat skatt och levt lagligt i Sverige, men ändå tvingats lämna landet för att tex lönen har varit 15 kr lägre i månaden. Varannan år måste arbetstillståndet förlängas och en ny ansökan måste lämnas in till. Så är det de fyra första år. Den sökandens tillstånd är knuten till samma arbetsgivare och byter man arbetsgivare måste man ansöka på nytt.

Risken för avslag är stor om den sökande inte har ansökt inom tre månader. Tidigare år efter fyra år kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd. Den totala handläggningen kan ta längre än sex år tom 10 år. Den som vill leva med sin partner i Sverige måste dessutom uppfylla försörjningskrav.

Det krävs en tillräckligt hög och stabil inkomst för anknytningspersonen samt en bostad av viss storlek och standard. Krav som många heltidsarbetande i Sverige i dag har svårt att uppfylla. Tillståndet beviljas för första gången under två år. Sedan måste en ny ansökan lämnas in





