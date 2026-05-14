Debattartiklar kritiserar teatern för brist på historieberättande

En skribent delar med sig av sin åsikt om kritiken mot den samtida teatern och ifrågasätter om det är rätt väg att ifrågasätta en hel tradition av experimentlusta, maktkritik, humor och alternativa arbetssätt.

Det är intressant att läsa debattartiklarna som kritiserar den samtida teatern för dess brist på historieberättande . Även om jag tycker att kritiken är väl generaliserande, slår det ändå an någonting i mig.

Jag tycker själv att om att man ser en del slappa och slentrianmässiga uttryck på svenska teaterscener som känns mer förvirrade än grundade i konstnärliga val. Men är det verkligen rätt väg att ifrågasätta en hel tradition av experimentlusta, maktkritik, humor och alternativa arbetssätt? För definition gör att det blir vad han och hans 'unga teaterskapande vänner' kallar för påfundsteater.

Och inte vill vi väl rensa ut allt som bråkar med publiken, politiken och estetiken bara för att vi gillar en straight story? Men den konstnärliga kvaliteten tycker jag att vi borde prata mer om. Och hur den främjas eller inte främjas





Teaterkritik Historieberättande Experimentlusta Maktkritik Humor Alternativa Arbetssätt Påfundsteater Institutionsteater Konstnärlig Kvalitet Frivilla Kollektiv Individ

