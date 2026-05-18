Debattörer varnar för hotet mot liberalismen i den svenska offentligheten

Several commentators have recently warned of the impending collapse of democracy in Sweden. However, in Sweden, it is not democracy that is crumbling, but liberalism. The article discusses the rise of liberalism in Sweden and its impact on the country's culture and institutions.

Det är en generell och abstrakt sanning att flera debattörer har varnat för den svenska demokratins sönderfall. Men i Sverige är det inte demokratin som krackelerar, utan liberalismen.

Men det är en generell och abstrakt sanning. I praktiken – det specifika och konkreta – är den svenska demokratin stark. Som Andrej Kokkonen och Mikael Persson påpekar säger tillståndet för demokratin i andra delar av världen inte mycket om läget i Sverige. Det finns dock ett sätt att lyssna till larmklockorna utan att känna oro för vårt styrelseskick.

Man kan tänka sig att debattörernas varningar inte gäller demokratin. De larmar i själva verket för att liberalismen i den svenska offentligheten är hotad. Liberalismen är i sammanhanget inte bara ett ord. Det är en doktrin som i närmare hundra år har genomsyrat hela den svenska kulturen från politik och förvaltning till näringsliv och civilsamhälle.

Frihet, rättvisa och förnuft.i så gott som hela västvärlden kring det förra sekelskiftet. Segern medförde att ett sätt att tänka och ordna våra institutioner på har blivit helt och hållet styrande på systemnivå. Människan erhöll status som individ, en status som gör att det inte längre är acceptabelt att tänka på en enskild person endast som ”undersåte”, ”arbetare”, ”hustru”, ”förstfödd” eller ”jude”. Varje individ ärKrav ställdes på hur politisk makt skulle rättfärdigas.

Det räckte inte längre med att en härskare förlitade sig på tradition, styrka eller religion – makten över andra behövde försvaras principiellt med hänvisning till värderingar och argument som alla tänkande varelser kunde godta som rationella. Föreställningar om hur världen och samhället skrider fram genom tidens lopp avmystifierades. Det gick inte längre att betrakta utvecklingen som ödesbestämd av Gud, eller som en effekt enbart av produktionsmedlens ägandeförhållanden. Samhället drivs av materiella faktorerav människors vilja.

I den mån Gud har något med saken att göra saknar det politisk betydelse, för politiken ska vara sekulär. Eftersom liberalismen segrade har det liberala sättet att tänka på politik och människan blivit så totalt dominant i västvärlden att inga andra sätt att tänka längre erkänns. Institutioner som förverkligar tankesättet utgör guldmärken i V-Dems mätning: Sådana länder är ”liberala” demokratier, medan demokratier som USA:s är ”elektorala”. Lite sämre – på goda grunder.

Debattörerna som larmar för att den svenska demokratin skulle vara hotad har alltså fel, men ändå rätt





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liberalism Democracy Sweden Culture Institutions Rise Of Liberalism Impact On Culture And Institutions Commentators Varnings Collapse Of Democracy Liberalism In Sweden Impact On Democracy Impact On Culture And Institutions Impact On Democracy Impact On Culture And Institutions Impact On Democracy Impact On Culture And Institutions Impact On Democracy Impact On Culture And Institutions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

New Sweden News: Roll Repli-CNNKommentarer, nyheter och aktuella händelser i Sverige och internationellt.

Read more »

Carl Grundström in till SW, Eriksson Ek, Brodin injured, no Sweden spot for Goalies & JohanssonHallam confirms that the last player from North America, Carl Grundstrom, has arrived in Switzerland. Joel Eriksson Ek and Jonas Brodin are injured, and goalie spots are not filled. They have not contacted Minnesota or players from Minnesota. Leo Carlsson's contract situation could be a barrier, and Rasmus Dahlin's Buffalo's Stanley Cup loss chances are low.

Read more »

News updates from around the world (Sweden)Stay updated with the latest news from around the world in Swedish. Topics may include politics, sports, crime, technology, environment, and more.

Read more »

Gruvaras: Person räddad, samarbete 2.0 med Indien, uttalande Trump om Iran, nytt samarbete mellan Sverige och IndienA news text with multiple topics, including a rescue operation in a mine, Sweden and India's strategic partnership, a statement from Trump regarding Iran, and a new cooperation between Sweden and India.

Read more »